La Intersindical-CSC convoca una vaga general a partir de dilluns

La Intersindical-CSC ha convocat aquest divendres una vaga general a partir de dilluns, 30 d'octubre, i fins al dijous 9 de novembre. El sindicat decidirà durant aquest cap de setmana si manté la convocatòria i durant quants dies. Fonts del sindicat han explicat a l'ACN que duran a terme l'aturada en cas que l'aplicació de l'article 155 de la Constitució afecti els drets laborals dels treballadors catalans.

Per la seva banda, el departament de Treball ja ha decretat els serveis mínims. Així doncs, es garantirà un 33% a Rodalies Renfe, mentre que per al metro, els autobusos urbans, el tram i els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya es mantindrà un 50% en hores punta (de 06.30 a 09.30 h i de 17.00 a 20.00 h) i un 25% en hores vall.

Segons ha decretat Treball, a les urgències mèdiques i a les escoles hi haurà un mínim d'un docent per cada sis aules a infantil i primària i un per a cada quatre classes per als centres d'educació especial. A les llars d'infants caldrà un terç de la plantilla, la mateixa ràtio que per a horari de menjador i activitats complementàries.