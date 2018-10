Inveready reparteix 32 M€ en nou anys amb el seu primer fons

Inveready es continua consolidant com un dels fons de capital risc més actius d’Espanya. La firma amb seu a Barcelona ja ha repartit amb el seu primer fons Inveready Seed Capital 32 milions d’euros entre els seus inversors -el doble de la mida del vehicle- des que el va llançar el 2009. La societat va anunciar ahir un nou dividend del 50% del fons, és a dir, de vuit milions d’euros, que se suma als que ha repartit en anys anteriors. El vehicle està especialitzat en empreses tecnològiques en fases inicials -el que al sector es coneix com a capital llavor- i ha arribat a invertir en 35 companyies. Actualment compta amb 14 participades i, com explica a l’ARA el cofundador d’Inveready, Roger Piqué, encara li queden almenys tres anys de vida fins a un total de 12.

Malgrat que la firma ja ha tornat 32 milions d’euros als inversors, és optimista amb les empreses que es mantenen a la seva cartera. “El valor liquidatiu pot arribar a 5,5 vegades el total de la quantitat invertida”, afirma Piqué. A més, la gestora preveu obtenir una rendibilitat anual acumulativa (TIR) del 25%. Aquestes xifres, asseguren a la firma, els situaria en el 5% dels millors fons de capital risc europeus. Entre altres actius, el primer fons d’Inveready compta amb les accions de l’operadora de telecomunicacions MásMóvil, que ja ha fet el salt del mercat alternatiu borsari (MAB) al mercat continu.

Aquest primer vehicle està format en un 70% per capital privat com ara family offices i un 30% per capital públic. En aquest últim grup, un dels principals beneficiats de la rendibilitat del fons ha sigut l’agència de la Generalitat Acció, que representava gairebé un 20% del total.

Nou fons de 40 M€

De moment Inveready ja ha aconseguit aixecar fins a nou vehicles d’inversió amb més de 200 milions d’euros gestionats per la firma. En els últims anys, l’empresa catalana ha optat per obrir nous fons amb verticals especialitzades com ara el sector biotecnològic i els híbrids de deute i capital risc. Precisament aquest estiu va anunciar el llançament d’un nou vehicle centrat en les TIC -el tercer d’aquesta mena- que aspira a captar 40 milions d’euros entre els inversors. El seu últim fons de biotech va aconseguir el finançament en un temps rècord de tres mesos.