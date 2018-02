Investigadors de la UAB estrenen al Mobile un nou sistema per comptar manifestants

Les grans aglomeracions i manifestacions sempre són objecte dels balls de xifres. Quan es tracta de comptar quantes persones han acudit a un esdeveniment, el nombre total varia en milers de persones segons qui el comunica. És per això que els investigadors Xialei Liu i Joost Van de Weijer, del Centre de Visió per Computador (CVC) de la UAB han presentat aquest dimarts un nou algorisme -en col·laboració amb la Universitat de Florència i en el marc del Mobile World Congress- que fa servir tècniques de visió artificial per calcular el nombre de persones en una imatge amb una franja d'error d'un 10 a un 20%.

Segons els investigadors, aquest és el marge més baix que s'ha aconseguit fins ara gràcies un 'software' que es vol convertir en un "imprescindible" per a les àrees de la seguretat, el monitoratge i l'anàlisi del comportament. Fins ara, quan s'utilitzaven programes informàtics per comptar persones en aglomeracions els principals problemes eren que la perspectiva, la distribució desigual o la mala il·luminació dificultaven que els algorismes fossin capaços d'identificar tots els caps en una fotografia.

No obstant, els investigadors del CVC asseguren que el seu 'software' és més estable, ja que aconsegueix eliminar la majoria d'aquestes distorsions. En aquest sentit també hi té un paper important l'anomenat 'machine learning', ja que el programa s'ha d'"entrenar" perquè pugui comparar imatges i reconèixer millor amb el pas del temps què hi ha dins de cada píxel.

Un programa que aprèn a comptar caps

Els investigadors expliquen que el procés és molt senzill, però complex a la pràctica: se li proporciona a l’ordinador una primera imatge, i després diversos retalls de la mateixa imatge. Llavors, el programa ha d’aprendre que hi ha menys gent en la segona fotografia (la retallada) que en la primera (l’original). Aquesta tècnica, afinada, és la base de l’aprenentatge del nou algorisme que ha creat el Centre de Visió per Computador de la UAB.

La visió artificial és una de les tecnologies que es discutiran aquesta setmana durant el Mobile World Congress. Aquesta tècnica necessita una ingent quantitat d’imatges per aprendre, imatges que són difícils d'obtenir. Amb aquest algorisme Van de Weijer i el seu equip preveuen obrir les portes a noves possibilitats dins l’àmbit de seguretat i la vigilància. El centre ha participat al congrés dins l'estand de Catalunya i amb el suport de la secretaria de Telecomunicacions.