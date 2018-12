Gaspart, investigat per possible estafa a un príncep saudita

L’hoteler Joan Gaspart haurà de declarar divendres davant el jutge. El veterà empresari i expresident del Barça ho farà en condició d’imputat per estafa arran d’una querella presentada per un particular. El cas té a veure amb uns impagats a la Seguretat Social per valor de 15 milions d’euros a l’Hotel Rey Juan CarlosI i el Palau de Congressos per part de les dues empreses de Gaspart, HUSA i Banquetes Reunidos, que en feien l’arrendament i explotació.

Qui presenta la querella és la propietària d’aquests dos recintes, la societat Barcelona Projects, propietat del príncep saudita Turkin bin Nasser. Ha sigut aquesta empresa la que ha patit un embargament de la Seguretat Social i ha hagut de gestionar el deute. A més, l’empresa lamenta que el preu pactat amb HUSA hauria sigut més alt si hagués conegut els impagats.

La querella presentada per la part suposadament agreujada assenyala també que Gaspart i dos dels seus fills (Juan i José) també van posar com a garantia en un préstec d’1,6 milions el Palau de Congressos sense coneixement del veritable propietari, Barcelona Projects.

Segons la querella, HUSA i la família Gaspart, “servint-se del seu reconeixement social i empresarial, van malbaratar per complet el complex, buscant el seu propi benefici i arribant a apropiar-se d’importants sumes de diners, i van incomplir totes les seves obligacions i les que existien davant de tercers, fins a portar el complex al llindar de la fallida total”.

Procés incert

El fet que s’hagi cridat a declarar Gaspart i dos dels seus fills no indica que la querella hagi de tirar endavant. De fet, l’empresari català haurà de presentar-se davant el jutge després que l’Audiència de Barcelona hagi obligat el jutjat d’instrucció número 16 a rectificar l’arxiu del cas que va ordenar en el seu moment sense citar a declarar l’hoteler.