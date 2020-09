Irlanda opta a un altre càrrec econòmic clau a Brussel·les

Aquest estiu Phil Hogan, el comissari irlandès que liderava la important cartera de Comerç a la Comissió Europea, va dimitir després de saltar-se les normes de prevenció contra el coronavirus. Com que cada país de la UE ha d'estar representat dins l'executiu amb un comissari, el govern irlandès (de la família conservadora) va haver de presentar dos nous candidats i aquest dimarts la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, ha escollit la vicepresidenta del Parlament Europeu, Mairead McGuiness, per reemplaçar-lo. El nomenament implica una petita reestructuració de competències, ja que McGuiness gestionaria Serveis Financers, cosa que atorga a Irlanda ( considerada un paradís fiscal per la mateixa Eurocambra) un altre càrrec clau a Brussel·les en l'àmbit financer.

Diem gestionaria i no gestionarà perquè el nomenament és per ara una proposta de Von der Leyen que ha de ser ratificada per l'Eurocambra després d'un examen oral en què a principis de legislatura es van tombar fins a dues candidatures. Però si supera l'audiència oral, s'ampliarà una mica més la influència que un país petit com Irlanda ha pres en el sector financer a Brussel·les. Cal recordar que abans de l'aturada d'estiu, el també irlandès Paschal Donohoe va guanyar la presidència de l'Eurogrup i va superar la candidatura de la vicepresidenta espanyola Nadia Calviño. Donohoe ja s'ha mostrat satisfet a Twitter: "Espero amb interès la nostra estreta cooperació".

I welcome @vonderleyen decision to propose @MaireadMcGMEP as future Commissioner for Financial Services. I am looking forward to our close cooperation. — Paschal Donohoe (@Paschald) September 8, 2020

A tot això cal afegir-hi que l'actual responsable de la direcció general de Serveis Financers és ja un irlandès, John Berrigan, que ocupa aquest càrrec des del març. Si no hi ha un canvi en aquest sentit, i McGuiness es converteix de manera efectiva en comissària de Serveis Financers, Irlanda (a qui s'acusa de beneficiar fiscalment les grans multinacionals) tindrà, per tant, tres càrrecs d'influència en aquest àmbit. Qui s'ocupava fins ara d'aquesta cartera era Valdis Dombrovskis, que es manté com a vicepresident econòmic però bescanvia els serveis financers per la cartera comercial que ocupava Hogan i, per tant, Irlanda perd la potestat de ser la cara visible de les dures negociacions comercials amb Londres després del Brexit. Perquè no hi hagi dos irlandesos dins l'Eurogrup, però, serà Dombrovskis qui hi continuï representant la Comissió malgrat no gestionar Serveis Financers.

Una prova de la influència que pot tenir aquest canvi de carteres és que ja ha disparat certes alarmes de les organitzacions no governamentals i els experts que negociaven reformes amb el gabinet de Dombrovskis, amb l'objectiu que les empreses europees hagin de ser més transparents a l'hora de presentar els seus comptes en funció dels objectius de sostenibilitat ambiental però també fiscal, per exemple.