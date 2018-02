Joan Marc Ribes: “Els mercats estan fent xantatge a la Reserva Federal”

“Ja tocava”. És una de les primeres conclusions que vol transmetre l’analista i conseller delegat de Blackbird Broker, Joan Marc Ribes. Per a aquest expert en el comportament dels mercats, les caigudes generalitzades a la borsa dels últims dies responen al fet que els inversors no volen que s’acabi la barra lliure d’estímuls que els bancs centrals han fet servir per ressuscitar l’economia durant la crisi.

Per què han tornat ara els números vermells i la por a la borsa si, en teoria, l’economia millora?

Per un conjunt de factors. La borsa nord-americana s’havia accelerat massa. D’una banda, pels estímuls de les polítiques monetàries, i de l’altra, per la reforma fiscal de Trump. Aquest segon factor va animar els mercats, perquè les empreses estalvien en impostos i per tant milloren en resultats. Hi havia una gran sobrecompra i ara s’està corregint. Ja tocava, des del gener del 2016 fins ara el Dow Jones havia pujat un 70% el seu valor pràcticament sense descans.

Per tant, ¿la volatilitat d’aquests dies és normal?

D’alguna manera, els mercats estan fent xantatge a la Reserva Federal nord-americana, perquè s’han acostumat als estímuls i a una determinada política monetària i ara no volen que les injeccions de diners i els programes de compra de deute s’acabin. Serà difícil fer-los entendre que tornem a la normalitat, és a dir, que es retiren els estímuls.

Però els estímuls es retiren perquè l’economia ja no està en crisi i ara camina sola, no?

La normalització monetària és una bona notícia, sí, però això, ara, als mercats no els interessa. Hem malacostumat la fera i ara el que toca és sanejar.

Els bancs centrals encara no han revelat quan actuaran.

No, però s’especula amb el que podria passar. Tot apunta que la Reserva Federal podria apujar el preu del diner fins a tres vegades aquest any. El Banc Central Europeu sol anar més lent, però el que ja es rumoreja és que podria anunciar que abandona el programa de compra de deute a l’estiu i començar a apujar els tipus d’interès a final d’any o inicis de l’any que ve.

D’acord, però això encara no ha passat.

Exacte, per això podria ser que aquesta correcció encara anés a més. Si la pujada ha sigut d’un 70%, la correcció podria arribar a un 20% als Estats Units. Pot ser que els pròxims dies hi hagi rebots, però si la tendència baixista s’allarga podríem dir que entrem en una altra etapa, la de la fi dels estímuls.

I aquí què pot passar?

Aquí anem a remolc. Als inversors els recomano que siguin molt selectius. Jo no compraria res del mercat americà, ni empreses espanyoles que ja estan molt cares, ni tampoc elèctriques, que són molt sensibles. Per al ciutadà de carrer, calma. Això és volatilitat de mercat però no afectarà l’economia real perquè les dades econòmiques són bones.

L’Íbex cau un 2,5%; Wall Street respira

El nerviosisme d’ahir al matí a les borses europees es va anar moderant durant la jornada, però els parquets del continent van tancar el dia en negatiu arrossegats per la volatilitat dels mercats a Wall Street. L’Íbex-35 va ser un dels selectius que més va patir les pèrdues, i va acabar perdent un 2,5% del valor. Tan sols una empresa -Siemens Gamesa- va aconseguir acabar la jornada amb guanys.

Al llarg de la sessió, la davallada va arribar a superar el 3% i ja és la pitjor caiguda des del març. Els parquets de Madrid van caure de la barrera dels 10.000 punts i se situen en mínims des del mes de març. Aquest impacte va superar el que ja es va notar en la sessió de dilluns, quan l’Íbex-35 va caure un 1,44% i es va situar per sota dels 10.100 com a primera reacció a la frenada del Dow Jones.

Aquesta tendència va ser generalitzada a la resta de borses europees. París va caure un 2,35%, Frankfurt un 2,32%, Londres un 2,64% i Milà un 2,08%.

A Wall Street, però, la situació es calmava. El Dow Jones pujava lleument (+2,33%), l’S&P 500 també pujava una mica (+1,74%) i el Nasdaq guanyava un 2,13%.