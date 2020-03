Joan Tugores : “Hem desaprofitat quatre anys per preparar-nos per a aquesta crisi”

¿És comparable l’inici d’aquesta crisi amb l’última, la del 2008?

Des del punt de vista del comerç internacional la caiguda està sent força semblant. Però també és cert que alguns indicadors mostren una recuperació del transport marítim, sobretot a la Xina, que s’està recuperant més de pressa que el 2008.

Per què el BCE ha dit que podem viure un xoc com el del 2008, que va ser la crisi més dura en dècades?

No m’atreviria a dir que aquesta crisi podria ser tan gran com la del 2008, però serà important. Ara la gran diferència és que el 2008 Espanya i altres països tenien superàvit fiscal i el deute públic s’acostava al 30%. Ara és el triple. La nostra capacitat de maniobra serà molt més limitada. Alemanya i Corea del Sud sí que tenen marge per actuar contra aquesta crisi.

Feia molt de temps que dèiem que no sabíem què provocaria la crisi següent, i al final ha arribat de la manera més inesperada.

És inesperat, però ara trobarem a faltar no haver fet els deures quan podíem. Els últims tres o quatre anys tothom treia pit que Catalunya i Espanya creixien per sobre de la mitjana europea, però no ho hem aprofitat. Això posarà una pressió important als pressupostos públics. La parada de l’activitat econòmica (el turisme, els congressos, viatges, etc.) suposarà una caiguda important d’ingressos. I hi haurà peticions d’ajudes als afectats.

Quina lliçó n’hem d’aprendre?

A curt termini hem de sortir del forat com es pugui, però a mitjà termini la lliçó és que hem d’aprofitar la recuperació, quan vingui, per fer els deures i acumular espai fiscal. Així estarem preparats per a la patacada següent, que no sabem ni quina serà ni com vindrà. Perquè aquest episodi ens ha demostrat clarament que pot venir pel costat més inesperat.