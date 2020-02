“Han sigut els dies més difícils de la meva carrera”

Des de fa quinze anys, el conseller delegat de la GSMA, John Hoffman, s’havia convertit en el visitant més esperat a Barcelona almenys durant l’última setmana de febrer. Aquest 2020, però, ningú imaginava que el Mobile World Congress no s’arribaria a celebrar. Encara menys pel temor a una epidèmia de coronavirus i un degoteig de baixes d’empreses que ha forçat finalment la GSMA a anul·lar-lo. El directiu atén l’ARA per telèfon l’endemà de la roda de premsa per explicar la decisió.

Com ha viscut aquests dies?

Han sigut un parell de dies increïblement difícils, els més difícils de la meva carrera. Tot va ser molt fluid, molt dinàmic. Cancel·lar-lo era un decisió increïblement complicada, però l’havíem de prendre. Ens era impossible mantenir el Mobile. Vam arribar finalment a una decisió dimecres a la tarda i, abans de comunicar-ho al món, volíem parlar amb la resta d’actors de la ciutat tot i que no teníem per què fer-ho. Era important, però, fer-los entendre que havíem de cancel·lar el congrés perquè estàvem lluitant contra un fantasma, una por. Si posàvem en risc la seguretat de tota la comunitat i dels nostres empleats, no teníem cap més opció.

Dijous insistia que es va anul·lar la fira per una causa de “força major”. ¿Aquest concepte és explícit als contractes amb les empreses?

He estudiat durant molts anys, però no a la Facultat de Dret. Deixo les clàusules, els contractes i les decisions a les persones que saben de què parlen. Força major és alguna cosa a la qual et veus obligat, que et ve de fora. Sé que les circumstàncies ens van obligar a reaccionar i ho estàvem fent clarament basant-nos en la salut i la seguretat de tots els involucrats.

Diversos despatxos d’advocats ja estudien denúncies de cara a futures reclamacions per part de les empreses afectades. ¿En tenen constància?

No, no tinc constància de res. Encara soc a Barcelona i he estat en reunions amb l’equip i la fundació Mobile World Capital. No estic dient que no n’hi hagi, però no ho sé.

Quina ha sigut la reacció d’alguns dels seus clients clau com Huawei?

No he parlat personalment amb Huawei. Puc assegurar que empreses que ja s’havien donat de baixa aquest any ens han fet arribar que entenen la situació i que desitgen que l’edició del 2021 sigui un èxit. No vull parlar en nom de Huawei, però crec que es deuen sentir així.

Han sigut unes hores frenètiques, ¿però han pogut recollir més dades sobre el cost de la cancel·lació?

Si ens haguéssim pres el temps d’estudiar totes les opcions i tots els costos, no hauríem pres mai una decisió a temps. El temps era essencial. Ara hem de començar a respondre moltes preguntes internes i difícils.

¿Van demanar a les administracions espanyoles que declaressin l’emergència sanitària?

No, nosaltres no som autoritats sanitàries. Mai faríem una petició així. Les autoritats sanitàries espanyoles i catalanes, així com les europees i l’OMS, són els professionals. Ens hi adrecem perquè ens orientin. No els diem què han de fer.

Sempre han elogiat la bona relació amb Fira de Barcelona. ¿Havien avançat ja bona part del pagament del contracte amb el recinte d’aquest 2020?

Tenim una relació laboral fenomenal amb la Fira. Són un gran soci. Desconec les condicions financeres. Suposo que hem fet alguns pagaments pel contracte però no en sé els detalls. No estic intentant esquivar la pregunta.

¿Ja han començat les negociacions per mantenir el congrés a Barcelona més enllà del 2023?

Encara no hem pensat en res que no sigui el 2021. Hem de veure què ens prepara el futur. No ho sabem. Volem continuar enfortint la col·laboració que tenim amb els actors de la ciutat perquè ens ha fet arribar fins al punt en què som ara i ens ajudarà a tirar endavant. És una relació que ens beneficia mútuament tant a la nostra indústria com també a la resta de socis. Tots sortim guanyant de l’èxit del Mobile, ara i en el futur.

¿Estan considerant promocions per a les empreses de cara a l’any vinent perquè tornin?

Com et pots imaginar les últimes 24 hores han sigut frenètiques. Encara hem de pensar molt sobre com fer del 2021 la millor edició de totes. Tenim un gran model per unir l’ecosistema de compradors i venedors que venen a fer negoci. Hi ha més de dos milions de reunions que se celebren durant el Mobile. El model ha funcionat prou bé fins ara. No puc predir el futur, però si ha sigut així ho pot continuar sent més endavant. Haurem de veure-ho.

Ahir l’alcaldessa de Barcelona va suggerir que al darrere de les baixes també hi ha el factor de la guerra comercial entre la Xina i els EUA.

Uau. No he llegit la premsa espanyola i catalana, o sigui que no he vist les declaracions. [Silenci.] Ostres! No he parlat amb l’alcaldessa Colau des que vam sortir de la roda de premsa. No ho sé. Interessant.

Què en pensa d’aquestes teories?

La primera empresa que va decidir que no assistiria a l’esdeveniment és LG, que és coreana, i després Ericsson, sueca. Cap de les dues són companyies americanes o xineses.

¿Participaran en els esdeveniments que està preparant Barcelona en substitució del 4YFN?

Els desitgem sort. No podem participar-hi. Tenim altres coses en les quals centrar-nos, hi ha molta feina per fer. Ens veiem al Mobile de l’any que ve.