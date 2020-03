El govern Johnson estudia donar una renda bàsica universal per evitar el col·lapse

El primer ministre britànic, Boris Johnson, està considerant la possibilitat de repartir una renda bàsica universal mentre l'impacte del coronavirus s'allargui. Ho ha afirmat aquest dimecres a la tarda al Parlament a preguntes del portaveu del Partit Nacional Escocès, Ian Blackford. És un dels molts suggeriments que s'estan fent, ha dit, tot i que ha afegit que "no es pot menystenir" el valor per a la gent del paquet de mesures econòmiques anunciades dimarts.

A la insinuació de Johnson s'hi afegeixen altres comentaris, tant a la premsa com entre la classe política, per actuar de manera contundent, com mai abans, davant d'una situació per a la qual no hi ha patró de comportament, si més no des del punt de vista econòmic.

L'ex primer ministre britànic, Gordon Brown, al davant del cabinet en el moment de la crisi financera del 2008, ha proposat aquest dijous, a través de BBC Radio4, la mateixa idea de la renda bàsica universal. "Els Estats Units estan considerant enviar 1.000 dòlars, al voltant de 850 lliures [911 euros] a cada família i Itàlia en concedeix 500 als seus treballadors autònoms. Fins i tot si l’epidèmia dura tres mesos, els que ho necessitin realment, haurien de rebre un múltiple d’aquesta quantitat".

Suècia, com Alemanya i Àustria, ja subvenciona una setmana laboral més curta, els seus governs estan reduint costos amb els empresaris perquè els treballadors mantinguin el 90% del seu salari. D'altra banda, Noruega ha promès als empleats 20 dies de pagament íntegre i ha garantit als treballadors autònoms el 80 per cent dels ingressos recents. Una de les queixes de Brown és que el govern ha promès 363.000 milions d'euros per a les empreses però sense que s'hagin de comprometre a no acomiadar els seus treballadors.

Gordon Brown ha renovat aquest dijous la crida a una acció global conjunta per frenar els efectes de la pandèmia, com ja havia fet dissabte en un article a The Guardian.

Una altra veu que s'ha sumat a la demanda de la renda bàsica universal és la del comentarista del Telegraph Allister Heath. En l'edició d'aquest dijous, escriu: "La subvenció més gran hauria de reservar-se per als salaris: qualsevol empresa que en vulgui una en efectiu, per valor del 75-80 per cent de la seva massa salarial [pot tenir-la] sempre que es comprometi a no tenir pèrdues de llocs de treball durant aquest temps [...]. Els autònoms també haurien de rebre subvencions en efectiu en funció dels ingressos de l'any anterior".

Mesures semblants dispararien el dèficit públic del Regne Unit a nivells similars als de la Segona Guerra Mundial, entre el 100% i el 105% del PIB, un quantitat "estratosfèrica". La solució és, aleshores, que "el Banc d'Anglaterra es mantingui darrere del govern i, potencialment, que adquireixi els bons a mida que s'emetin: és a dir, in extremis, que imprimeixi diners". L'efecte, però, pot ser una inflació desbocada. Però com ha dit Brown a la BBC aquest dijous, pot ser l'única solució. "El meu missatge al govern és urgent: si no volem veure com es perden llocs de treball de desenes de milers de persones, han d’actuar abans de divendres a les 17 hores", quan la majoria de treballadors tornen a casa per al cap de setmana. En aquest cas, però, amb una nota d'acomiadament a les mans.