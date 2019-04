"La retribució de Gortázar és adequada i moderada": la junta de CaixaBank, en deu frases

Jordi Gual

1. "Comparteixo amb vostè la preocupació sobre com la gent gran s'adapta a les oficines 'store'"

2. "La infanta Cristina no és empleada de CaixaBank, sinó de la Fundació Bancària La Caixa, i per tant no és oportú comentar res"

3."És veritat que la xifra de benefici el 2018 s'ha situat a prop dels 2.000 milions, però això no ens garanteix el futur"

4. "Les crítiques al conseller delegat les considero injustes i infundades. És una mostra total d'entrega i dedicació"

5. "Considero que les remuneracions del conseller delegat, així com els bonus de l'alta direcció, són absolutament apropiades davant la magnitud del repte que tenen per davant i del que ja han executat. Són adequades i moderades si tenim en compte la magnitud d'aquest banc i en comparació amb les d'altres bancs de l'Íbex-35"

Gonzalo Gortázar

6. "El primer és felicitar la plantilla. No puc fer res més que agrair la feina de tots de tot cor, del primer a l'últim empleat"

7. "Cal posar en qüestió els beneficis del 2018. Vam tenir una rendibilitat del 9,3%, i aquest és el mínim raonable per a una entitat financera"

8. "Hem de ser realistes, les condicions del sector són complexes. Hem de prendre mesures ara, quan tenim capacitat de fer-ho"

9. "Seguirem treballant per arribar a un acord amb els representants dels treballadors"

10. "Voldria recordar a la confederació sindical que són aquí com a accionistes: no representen el 60% dels treballadors, com han dit, sinó menys del 0,05% del capital. La seva representació és la que és"