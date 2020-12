Jordi Mestre ven el Nobu Hotel de Barcelona a la gestora de fons ASG per 80 milions

La cadena Selenta Group, propietat de la família de Jordi Mestre, president del Gremi d'Hotels de Barcelona, ha venut el Nobu Hotel Barcelona a la gestora de fons ASG, segons han confirmat fonts de les dues parts.

L'operació, signada aquest mateix dijous, últim dia del 2020, és una de les més importants de l'any en el sector i s'hauria tancat per un import d'uns 80 milions d'euros, segons fonts del mercat que cita Efe.

El Nobu Hotel Barcelona va obrir les portes el setembre del 2019, pocs mesos abans de l'inici de la pandèmia, on hi havia abans el Gran Hotel Torre Catalunya. Fins ara l'hotel estava gestionat per Selenta Group i la companyia internacional Nobu Hospitality, fundada per l'actor Robert De Niro, el xef Nobu Matsuhisa i el productor de cinema Meir Teper.

L'establiment, situat molt a prop de l'estació de Sants de Barcelona, compta amb 259 habitacions i suites repartides en un total de 23 plantes, i disposa a més d'un spa, un gimnàs, diferents espais per a reunions i esdeveniments corporatius i un restaurant de l'ensenya Nobu.

Nobu Hotel Barcelona és el tercer establiment a Espanya i el quart a Europa de la reconeguda marca hotelera internacional i a la seva presentació a la premsa hi va assistir el mateix Robert De Niro, que va qualificar de "meravellosa" la capital catalana.

Impacte del covid

Amb aquesta operació, Selenta Group es desprèn d'un dels seus principals actius hotelers, i ho fa en un any en què la pandèmia ha afectat de ple el sector turístic i hoteler, especialment a ciutats com Barcelona, on els hotels han registrat un 95% menys de facturació i de clients, segons dades del Gremi d'Hotels, que presideix el mateix Jordi Mestre.

Per la seva banda, ASG, que gestiona diversos fons immobiliaris, reforça la seva presència a Espanya i Barcelona amb aquesta adquisició. La gestora d'inversions ja va anunciar al novembre que buscava de manera activa oportunitats en el mercat hoteler d'Espanya i Portugal, en un context marcat per la crisi sanitària del covid-19, especialment en el segment urbà i de vacances, amb un valor a partir dels 20 milions d'euros.

La firma se centra en oportunitats d'inversió en hotels de 3, 4 i 5 estrelles que tinguin un mínim de 100 habitacions i que puguin ser susceptibles de ser remodelats i tinguin flexibilitat en el canvi de marca i de gestió. En el sector hoteler, compta amb diversos actius operatius o en desenvolupament, entre els quals l'hotel Hard Rock Atocha a Madrid, l'hotel Hampton by Hilton Fira Barcelona o l'Hotel Fòrum de Barcelona.