Jordi Molins, un dels crítics de Ciments Molins, entra com a conseller de la companyia

Jordi Molins ha entrat al consell d’administració de Ciments Molins, la companyia familiar que porta el seu cognom, segons va informar la cimentera en una notificació a la CNMV, el regulador de la borsa. El nou conseller ha sigut molt crític amb la gestió de la companyia en els últims temps.

Jordi Molins havia sigut secretari del consell durant 27 anys (tot i que no era conseller i, per tant, no tenia dret a vot), però va decidir abandonar el càrrec com a protesta per la decisió de la cimentera de traslladar la seu social de Sant Vicenç dels Horts a Madrid, on tan sols té un despatx, després de l’1 d’octubre del 2017.

Jordi Molins s’ha incorporat al consell en representació de Noumea, que és la societat que agrupa les accions de la branca familiar Molins Amat i que ostenta el 32% del capital de la companyia cimentera. Aquesta branca és la més crítica amb el trasllat de la seu, una qüestió que els Molins Amat fins i tot han portat als tribunals, que hauran de decidir si aquesta seu és legal o no.

En una tensa junta d’accionistes el juny del 2019 Jordi Molins va intervenir per carregar contra el canvi de domicili, que va qualificar d’"acord contra natura i contra la raó". També va culpar el consell d’"intentar imposar una realitat que és molt diferent".

Sorprenentment, el president de la companyia, Joan Molins Amat, pertany a la mateixa branca familiar que Jordi Molins. Però en el cas del president ell és el màxim defensor del trasllat de la seu.

Precedent

La decisió dels tribunals sobre la seu social de Ciments Molins podria influir en la situació de moltes empreses que van treure el domicili de Catalunya però que no van fer un trasllat real de la seva activitat, com sembla ser el cas de la cimentera, que manté tota l’estructura directiva a Sant Vicenç dels Horts i no ha traslladat cap treballador a Madrid.

La demanda presentada als tribunals també inclou una suposada vulneració del dret dels accionistes, ja que la companyia s’ha negat a entregar-los els informes jurídics amb els quals es va sustentar la decisió de marxar.

Bona marxa tot i el covid

La pandèmia del covid ha impactat en Ciments Molins, com en totes les empreses, però la companyia segueix tenint beneficis. En concret, de gener a setembre l'empresa va guanyar 62 milions d'euros (un 12% menys que un any enrere), bàsicament per l'impacte registrat en el segon trimestre, segons va explicar el grup.