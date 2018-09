La preocupació de José Luis Bonet pel Procés feta enquesta

Els empresaris creuen que l'economia millorarà si hi ha més estabilitat política. Afegiu "a Catalunya" al final de la frase i entendreu per què la Cambra de Comerç d'Espanya ha convertit una percepció tan 'innovadora' en la principal conclusió d'una enquesta sobre el clima empresarial a Catalunya que el president de la cambra i també de Freixenet, José Luis Bonet, ha presentat aquest dimecres. Bonet està preocupat i per això s'ha decidit a fer l'enquesta. "La preocupació radica en el fet que, perquè l'economia vagi bé, l'entorn polític ha de ser estable", ha dit tot just començar l'acte, celebrat a Madrid. Tot un èxit des del punt de vista del mètode científic, doncs, perquè l'informe ha servit per corroborar exactament la seva preocupació inicial.

Bonet ha presentat la directora general de la famosa empresa d'enquestes polítiques Sigma Dos, Rosa Díaz, i el seu director d'investigació i anàlisi, José Miguel Elías, encarregats de recollir la informació. Entre tots tres han exposat el que s'ha presentat com una "minuciosa anàlisi" que, lluny de preguntar per l'impacte patit o previst, demana als empresaris que vaticinin què passarà si s'estabilitza la situació a Catalunya, o què passarà si "continua la incertesa". Més de 1.200 persones han sigut preguntades sobre qüestions com l'evolució del mercat de treball, els costos laborals, les condicions de finançament, el nivell de renda, les exportacions o la inversió. I la 'sorprenent' conclusió és que "l'optimisme dels empresaris augmenta en la mesura en què es tendeix a una situació política més estable". Bonet ja ha dit tot just començar que les dades eren "obvietats".

Però, per a sorpresa dels presents a la roda de premsa, els resultats no deixaven veure algunes dades, com per exemple el nombre d'empresaris que creuen que milloraran les vendes si la Generalitat abandona el Procés respecte al total dels entrevistats. En canvi, Sigma Dos i la Cambra d'Espanya han preferit elaborar les xifres i calcular un "saldo" a través d'una resta entre les respostes positives i les negatives que ha fet entrebancar el mateix director d'anàlisi quan ho intentava explicar.

Davant el desconcert, els autors de l'informe han accedit a donar més informació. Per exemple, que un 38% (més d'un terç) dels empresaris catalans creuen que l'economia empitjorarà si continua el clima polític actual. És com qui veu el got mig ple i qui el veu mig buit perquè se sobreentén, per tant, que la resta no ho creu. Gairebé el mateix percentatge (35%) considera que tot plegat seguirà igual i un 20% opina que la situació fins i tot podria millorar.

Més tard, després de la presentació, la Cambra de Comerç d'Espanya ha enviat les dades sense elaborar i, en la majoria d'indicadors, la resposta més comuna tant si es calmen les aigües catalanes com si no és que tot plegat continuarà igual. Per exemple, el 62% dels empresaris creuen que les seves vendes a la resta d'Espanya es mantindran com fins ara si el Procés no s'atura, només el 14% creuen que empitjorarà i, altre cop, gairebé un 20% creu que milloraran.

Quin és l'únic resultat sense processar que sí que s'havia donat abans que ho demanessin els periodistes? Que només un 11,7% dels enquestats creuen que el futur passa per la independència de Catalunya i un 58,5% creuen que serà dins el marc autonòmic (un 39,7% amb més descentralització i un 18,3% tal com fins ara). Però, deixant de banda que hi ha un 29% del qual no sabem l'opinió, un cop més es poden capgirar les dades: en total, un 51,4% dels empresaris creuen que el futur polític de Catalunya passa per tenir, com a mínim, més autonomia.