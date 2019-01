José Luis Bonet deixa la presidència de Freixenet i és nomenat president d'honor

José Luis Bonet ha deixat aquest dijous la presidència de Freixenet i ha estat nomenat president d'honor del grup, càrrec que compartirà amb José Ferrer, segons ha informat la companyia aquest dijous en un comunicat.

Així ho ha decidit el segon consell d'administració de la companyia, celebrat a Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), que també ha dut a terme un balanç "molt positiu" dels primers mesos de l'aliança entre Henkell i Freixenet.

Bonet, president de la Cambra de Comerç d'Espanya, continuarà sent accionista de Freixenet, amb el qual ha estat vinculat des de fa 53 anys. El grup també ha nomenat Pedro Ferrer com a vicepresident de la companyia, responsabilitat que combinarà amb les seves funcions de CTO i conseller delegat.

Els canvis del consell d'administració es completen amb la incorporació de José María Ferrer com a membre del màxim òrgan del grup. Bonet ha assegurat que "és un privilegi" haver estat nomenat president d'honor i estar vinculat a una companyia que ha vist créixer durant tants anys.

Per la seva banda, el president, Albert Christmann, ha afirmat que l'aliança entre Henkell i Freixenet "ha demostrat ser molt positiva" tant per a l'empresa com per a l'evolució de les seves activitats comercials.

A partir d'aquest dijous, el consell d'administració quedarà integrat per Albert Christmann, Pedro Ferrer, el conseller delegat Andreas Brokemper, Demetrio Carceller i José María Ferrer.

Aquests canvis es fan públics enmig de la crisi que travessa el sector després que els nou cellers que formen la marca Corpinnat hagin anunciat aquest dimecres que abandonen la DO. Els nou cellers començaran a comercialitzar el seu segell a la primavera.