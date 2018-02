Josep Oliu nega que el Sabadell patís cap boicot: "Va ser nerviosisme"

Josep Oliu i Jaume Guardiola han evitat parlar de Catalunya i del seu canvi de seu fins que no s'han vist obligat a respondre les preguntes. El president i el conseller delegat del Banc Sabadell han presentat els resultats anuals de l'entitat aquest divendres a Madrid, després d'haver traslladat la seu social a Alacant. Oliu dona el tema per "esgotat" i assegura que no hi va haver "cap boicot" al banc, sinó que "va ser nerviosisme".

El president del Banc Sabadell ha insistit en fer servir la paraula "nerviosisme" per fer referència a l'impacte de l'1-O per al banc i ha insistit que va ser ràpidament revertit gràcies al canvi de seu de Sabadell a Alacant. "La recuperació va començar la setmana després del canvi de domicili, que va er el dia cinc d'octubre", ha asseverat.



L'impacte en dipòsits de l'1-O

"L'impacte del nerviosisme va ser més important a Catalunya que a fora d'Espanya i va haver-hi més moviment de comptes a Catalunya que a fora d'Espanya". Sobre les comptes mirall, però, el president del Sabadell ha assegurat que com que els diners no surten de l'entitat, "no s'hi fixa".

Oliu ha aclarit que l'octubre el Sabadell el va tancar amb 1.200 milions més en dipòsits, una quantitat que podria haver estat major si no s'hagués produït, el nerviosisme, ha insistit. "¿Haguéssim crescut molt més si no hagués hagut l'1-O?, No ho sabem, hi va haver una pèrdua però es va recuperar".





Retorn de la seu a Catalunya

"Estem molt còmodes amb la seu a Alacant, també estem còmodes a Barcelona, també a Madrid i ho compaginem amb Sabadell com la nostra seu històrica", ha sentenciat el president del Sabadell que ha ratificat la decisió presa a principis d'octubre. "Mai pots dir mai, però no veiem cap raó de pes per tornar a canviar de seu", ha insistit.

Oliu ha aclarit que ara viu entre Barcelona, Alacant i Londres i que "no se sent exiliat" per haver hagut de traslladar la seu: "Em sentiria exiliat si haguéssim de marxar d'Espanya".

La fusió amb el Popular

Sobre el fet que l'expresident del Popular, Emilio Saracho, assessorés una fusió amb el Sabadell, Oliu no s'ha mullat: "Del Popular ja no me'n recordo, mai se'ns va passar pel cal i la direcció financera va fer bona feina estimant quins podien ser els avantatges i els inconvenients".