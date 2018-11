Joyners amplia el negoci i porta cuidadors a hospitals i residències

La plataforma de cuidadors autònoms Joyners vol fer el salt a un mercat diferent del dels clients particulars. La companyia catalana ha estrenat una nova divisió centrada en les empreses per ampliar l’abast del negoci de les cures a la gent gran, l’anomenada silver economy. Amb Joyners Corporate, l’empresa vol arribar, per exemple, als hospitals, fundacions, ONG i residències que necessitin puntualment un cuidador titulat per als seus pacients. “La iniciativa neix de les necessitats assistencials que tenen certes empreses que ja havien tingut experiències amb nosaltres”, explica Oriol de Pablo, conseller delegat de la start-up barcelonina. Per ara Joyners té acords amb grups geriàtrics que operen a l’Estat, com Sanitas o Orpea.

En el cas de les residències, la plataforma les posa en contacte amb professionals sociosanitaris sobretot per als casos d’emergència com ara ingressos hospitalaris dels residents la família dels quals no es pot desplaçar al centre mèdic o visites mèdiques. D’aquesta manera, la residència pot oferir aquests serveis com un extra. “Fins ara aquestes empreses recorrien a xarxes de cuidadors informals i això no pot ser”, raona De Pablo. Tot i així, la companyia també ha facilitat cuidadors per a hotels com el Ritz Carlton o turoperadors especialitzats en turisme inclusiu. “Volem fer una proposta de valor més específica”, afirma el conseller delegat de l’empresa.

Joyners preveu que el segment corporatiu representarà prop d’un 20% de la seva facturació aquest any i espera que se situï al voltant del mig milió d’euros el vinent. El nou responsable de Joyners Corporate serà Alberto Hurtado, fins ara responsable comercial d’Adam Foods a l’Àsia i abans de Freixenet a la Xina.

Impuls en els ingressos

De Pablo estima que la plataforma de cuidadors autònoms tancarà l’any amb una facturació de més d’1,5 milions d’euros i més de 1.000 professionals registrats a les ciutats on opera (Barcelona, Madrid, València i Saragossa). “Això fa que tinguem efectes de xarxa i hi hagi més probabilitats d’encaixar millor la disponibilitat de cuidadors i pacients”, afegeix. El 2017 l’empresa -amb una plantilla de 14 persones- va rebre una injecció de finançament de family offices i inversors catalans com Lluís i Adrià Carulla.