Juan José Alba: “La norma d’autoconsum ens acosta a la UE”

Juan José Alba és director de regulació d’Endesa, president del comitè de mercats d’Eurelectric -la patronal europea del sector elèctric- i membre del comitè de directors d’Aelec -la patronal espanyola del sector elèctric-. Alba valora positivament el decret per incentivar l’autoconsum elèctric aprovat divendres pel consell de ministres.

Quina és la principal novetat de la nova regulació?

El més important és que els autoconsumidors poden bolcar energia al sistema i se’ls retribueix. Abans, si això passava, era gratis. També s’inclou la regulació de l’autoconsum compartit i el sistema de com s’han de repartir les bonificacions entre els diversos membres d’una xarxa compartida.

¿I pel que fa a les instal·lacions?

Simplifica. Abans hi havia dos comptadors, i això era un problema i, a més, encaria la instal·lació. Hem vist casos, fins i tot, en què encaria tant la instal·lació que la feia inviable. A més, la distribuïdora havia de tenir accés als dos comptadors. Ara només en cal un on es considera que hi ha la frontera entre la instal·lació del consumidor i la xarxa, que controla els fluxos d’energia que el client obté de la xarxa i els que hi aboca. Això permet fer un balanç horari en les condicions del mercat en cada moment.

¿Això vol dir que si un client aboca a la xarxa més energia de la que en pren podria acabar cobrant de la seva companyia elèctrica?

S’ha de distingir. En el cas dels particulars no, perquè hi hauria problemes fiscals. Però en el cas d’empreses autoconsumidores, si estan donades d’alta com a productores, sí que podria arribar a passar. Imagini’s una empresa, amb una instal·lació fotovoltaica, que tanqués el mes d’agost per les vacances. La instal·lació d’aquesta empresa seguiria generant electricitat, però a l’estar tancada no en consumiria i podria acabar amb un balanç a favor seu.

¿La norma permetrà el desenvolupament de l’autoconsum?

Se simplifiquen molt els tràmits. Ara tot dependrà de les barreres que posin els ajuntaments en forma de permisos d’obra o autoritzacions. El seu paper serà clau.

¿I l’autoconsum compartit està ben regulat a la nova normativa?

És una regulació bastant raonable. Fins ara les xarxes estaven prohibides, però la Generalitat va presentar un recurs i el Tribunal Constitucional li va donar la raó. Permet introduir l’autoconsum, per exemple, a les comunitats de veïns, malgrat que els terrats de les cases són bastant dolents per a aquestes instal·lacions, perquè hi ha maquinària d’ascensors, antenes i altres elements. Però sí que són bones altres construccions urbanes, com escoles, edificis públics, i fins i tot les cobertes dels aparcaments.

Però ¿cada cop caldrà disposar de xarxes més intel·ligents per gestionar el sistema?

Seran més necessàries que mai, perquè l’energia, que ara anava des del generador fins als clients, es mourà en totes direccions. Per tant, les xarxes s’hauran de gestionar d’una manera més dinàmica i més intel·ligent, amb més automatització i més digitalització. La xarxa de distribució serà més complexa.

¿Les companyies distribuïdores estan preparades?

Sí, ho estan. Però, tot i així, hi ha aspectes que són molt complexos. Per exemple, abans, si hi havia una avaria, es podia enviar un equip i tallar el subministrament elèctric mentre es feia la reparació. A partir d’ara això pot ser molt més complicat, perquè l’energia podrà entrar a la xarxa per diversos punts, alguns no controlats per la companyia.

¿La nova normativa ens acosta a Europa?

Sí, el que s’ha aprovat a Espanya va en la línia del que proposa la UE. Fins i tot alguns estats del nord més avançats tenien un sistema de balanç net [de l’energia que l’autoconsumidor bolca a la xarxa i la que en pren], sense tenir en compte el balanç horari, i ara, tal com s’ha fet a l’Espanya, volen modificar les seves normatives. Això té lògica pel que en el sector s’anomena la corba del consum elèctric, que va variant segons l’època de l’any i durant les 24 hores de cada dia. De fet, en un país com Espanya, l’energia eòlica i fotovoltaica pot produir tant com el que es consumeix. El problema, i el gran repte del sector, és l’emmagatzematge de l’energia.