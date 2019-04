Andalusia anuncia l'eliminació de l'impost de successions i donacions a partir de la setmana vinent

El president de la Junta d'Andalusia, Juan Manuel Moreno, ha anunciat aquest dilluns que el govern de la seva comunitat aprovarà el 9 d'abril, via decret llei, l'eliminació de l'impost de successions i donacions a la regió amb la bonificació del 99% del gravamen.

En un esmorzar informatiu d'Unicaja Banco i el diari 'SUR', Moreno ha avançat que l'impost "passarà a ser història dins la política fiscal" d'Andalusia, i ha recordat que es tracta d'un impost "injust i limitador del desenvolupament".

Com ha explicat Moreno, en la modalitat de successions es bonificarà el 99% de la quota del impost per adquisicions per conjugues i parents directes.

Amb la nova normativa, el president andalús ha exposat que qualsevol familiar que vulgui auxiliar econòmicament els seus fills amb dificultats haurà de pagar una quantitat menys elevada.

El president Juan Manuel Moreno ha sigut qüestionat per les baixades massives d'impostos. El líder andalús ha replicat que la seva comunitat "no és una illa" i s'ha marcat l'objectiu que Andalusia tingui els mateixos tipus impositius que la Comunitat de Madrid.