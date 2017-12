Kantox serà proveïdor tecnològic per a set bancs europeus el 2018

La reacció de les entitats bancàries a la paraula fintech ja no és la mateixa que fa un parell d’anys. Cada cop més, els mateixos bancs fan bandera de la digitalització del seu negoci a través d’iniciatives pròpies o de la col·laboració amb start-ups d’aquest nou univers financer. A Barcelona, el cas més conegut és Kantox, que l’any vinent farà més estreta la seva relació amb els actors tradicionals. La companyia d’intercanvi de divises ha anunciat que té sobre la taula diferents acords amb set entitats financeres en països europeus com ara el Regne Unit per convertir-se en el seu proveïdor de serveis tecnològics.

Ho explica a l’ARA el seu cofundador Philippe Gelis, que encara no vol revelar el nom d’aquests bancs. Segons l’emprenedor, l’experiment començarà el primer trimestre de l’any vinent amb una prova pilot en un d’aquests bancs. Entre aquestes entitats també n’hi ha una d’espanyola i Gelis assegura que tots són actors reconeguts dins el sector. Per a l’empresari d’origen francès, sovint els bancs no tenen prou “fam” per desenvolupar la tecnologia de valor afegit que Kantox els pot proporcionar. “Són problemes reals i complexos que nosaltres podem resoldre”, explica el cofundador de la fintech.

En els últims anys, la companyia ha fet un gir en el seu negoci, basant-lo més en el desenvolupament de software per a empreses, i ha allunyat el focus de la seva idea original. En els inicis Kantox va innovar al sector amb una plataforma d’intercanvi de divises a preus inferiors i sense les comissions extres de les entitats tradicionals. De fet, un dels seus productes més populars és l’anomenat dynamic hedging, una eina per automatitzar la gestió de divises per a les companyies.

Dos milions en ‘venture debt’

El primer pas en aquest acostament al sector financer es va produir ahir, quan l’empresa va anunciar que ha tancat un acord de venture debt de dos milions d’euros amb el banc nord-americà de finançament de projectes Silicon Valley Bank. Aquest concepte és l’equivalent als préstecs convertibles en accions, però aplicat al món emprenedor, en què les operacions tenen molt més risc. Segons va publicar el digital especialitzat Business Insider, l’estiu passat Kantox ja va tancar una ronda de finançament de cinc milions d’euros iniciada el 2016.