Brussel·les adverteix que l'augment del salari mínim "fa més lenta" la creació d'ocupació

La Comissió Europea (CE) acostuma a ser prudent amb les seves crítiques a les decisions de política econòmica dels estats membres, però aquest dijous s'ha referit sense embuts a l'augment del salari mínim interprofessional (SMI) a l'Estat. El comissari d'Ocupació, el finlandès Jyrki Katainen, ha advertit que l'increment que ha impulsat el govern de Pedro Sánchez fins als 900 euros mensuals farà "més lenta" la creació d'ocupació.

Tot i això, Katainen, que ha participat en un esmorzar informatiu a Madrid de Nova Economia Fòrum, ha admès que la pujada del salari mínim tindrà també un "impacte positiu" en l'economia perquè millorarà el poder adquisitiu dels treballadors.

En les previsions econòmiques que ha presentat Brussel·les aquest dijous, l'executiu comunitari rebaixa una dècima la previsió de creixement per a Espanya per al 2018 (2,1%) i el 2020 (1,9%) i avisa que la creació d'ocupació "es debilitarà" com a conseqüència de l'augment del salari mínim. La ministra d'Economia, Nadia Calviño, discrepa del punt de vista de Brussel·les i aquest dijous ha defensat davant Katainen que la pujada del salari mínim tindrà un impacte "neutre" en l'ocupació.

Crítiques a la 'taxa Google'

La CE tampoc no veu clar que l'Estat pugui recaptar 1.200 milions d'euros anuals amb l'impost a les companyies digitals, l'anomenada taxa Google, que el consell de ministres va aprovar el 18 de gener. El comissari d'Ocupació ha assegurat que Brussel·les "té dubtes" sobre la recaptació prevista pel govern de Pedro Sánchez. Segons Katainen, la Comissió Europea "no sap gaire bé" com es recaptaran 1.200 milions.

Brussel·les se suma així a les veus escèptiques amb la capacitat recaptatòria de l'impost, com l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef), el Banc d'Espanya o fins i tot els tècnics d'Hisenda. En un principi, estava previst que la taxa digital s'implantés a tota la UE però les discrepàncies entre els socis europeus han ajornat la seva posada en marxa i han obert la porta que els governs la posin en marxa individualment, com ha fet Espanya. La decisió, però, va aixecar les crítiques de Brussel·les: la CE considera que la taxa té més sentit si s'impulsa conjuntament.

La 'taxa Google' estableix un gravamen del 3% sobre els ingressos obtinguts per la publicitat en línia, serveis d'intermediació a internet i venda de dades generades a partir d'informació proporcionada pels clients. Afecta només aquelles multinacionals digitals que tinguin uns ingressos mundials de més de 750 milions d'euros i superin els 3 milions de facturació a Espanya.