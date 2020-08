Kave Home amplia la seva presència fora d’Espanya

La cadena catalana de mobles Kave Home amplia la seva expansió internacional amb l’obertura de dues noves botigues a França, el mercat on va començar la seva activitat online. El primer establiment està en funcionament des del dia 12 d’agost. El local, de 900 metres quadrats i establert amb un contracte de franquícia, està situat a en un centre comercial de la ciutat de La Roche-sur-Yon, a la regió del País del Loira. A més, Kave Home té a punt una segona botiga a França que ha d’obrir les portes pròximament, segons ha confirmat a l’ARA.

Fora d’Espanya la companyia ja compta amb un local en un centre comercial d’Atenes i des del passat 4 de juliol ocupa 300 dels 500 metres quadrats de l’establiment de l’empresa italiana Make Home 360 a la ciutat de Torí. A més, té acords amb altres empreses i distribuïdors per vendre els seus productes en diverses ciutats de l’Estat, així com a Itàlia i Bèlgica.

La marca de mobles té tres botigues a Espanya -a Barcelona, Madrid i Vigo (totes des del 2019)-, i espera obrir-ne una quarta a Màlaga. No obstant, per la pandèmia del covid-19, ha ajornat indefinidament el procés d’obertura de l’establiment de la ciutat andalusa.

França és, de fet, el mercat on Kave Home va iniciar la seva activitat el 2013, només a través de la venda per internet i l’entrega a domicili. Posteriorment, va fer el salt a altres mercats europeus, com els Països Baixos i Itàlia i, finalment, a Espanya. No va ser fins a l’any passat que va començar el procés per entrar al canal de venda física amb la creació d’una xarxa de botigues.

Increment de les vendes

Kave Home és propietat del fabricant de mobles Julià Grup, amb seu a Sils, a la comarca de la Selva. Julià Grup es va fundar el 1989 i va començar amb la venda business-to-business, fins que va fer el salt al comerç minorista arran de la crisi i de canvis en el sector, com la irrupció d’Ikea.

El 2019 l’empresa presidida per Francesc Julià va facturar 46 milions d’euros, un 13,3% més que l’any anterior, i va obtenir un benefici de gairebé 3,3 milions, segons dades del registre mercantil.La companyia té oficines tècniques i centres de producció a Múrcia, la Xina, l’Índia i el Vietnam.