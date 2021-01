Kave Home augmenta un 30% les vendes el 2020 tot i la pandèmia

La marca catalana de mobles Kave Home ha sigut una de les afortunades que ha aconseguit esquivar la crisi sanitària. La companyia va facturar 75 milions d'euros el 2020, un increment del 30% comparat amb l'any anterior. Pel que fa a les vendes online, el principal canal del negoci, l'augment va ser del 80%. L'objectiu de Julià Grup, empresa matriu de la marca, és superar els 100 milions d'euros de volum de negoci aquest 2021.

A banda dels bons resultats, Kave Home planeja traslladar el seu magatzem principal, actualment situat a Fogars de la Selva, fins a la localitat veïna de Tordera (Maresme) el juny del 2022, segons ha confirmat l'empresa aquest dilluns a l'ARA. Julià Grup ha adquirit uns terrenys en aquest municipi on ja compta amb els permisos urbanístics per edificar les naus, segons va explicar l'alcalde de Tordera, Joan Carles García, a l'emissora local Ràdio Tordera. Les noves instal·lacions tindran uns 50.000 metres quadrats i representaran una inversió d'aproximadament 30 milions d'euros.

Kave Home va començar l'activitat com a fabricant i venent únicament per internet però en els últims anys ha optat per la creació d'una xarxa de botigues físiques a Espanya. Inicialment en va obrir a Barcelona, Madrid i Vigo, així com dos establiments més a França, tots dos inaugurats l'any passat.

A més, també el 2020 va obrir dues noves botigues a Galícia en concepte de franquícia, a la Corunya i a Pontevedra, de manera que va augmentar fins a set els locals físics de la companyia a Europa. A banda d'això, Kave Home ha passat diversos mesos pendent d'aconseguir els permisos per tenir una botiga a Màlaga, que espera obrir aquest mes de març.

No obstant això, una part important de les vendes físiques del grup es canalitzen a través dels espais propis de la marca dins de botigues especialitzades del sector del moble. En total, l'empresa té deu d'aquests corners repartits per l'Estat –dos dels quals a Catalunya: a Terrassa i Manresa–, els mateixos que té a Itàlia. Als Països Baixos i a Corea del Sud en té tres, mentre que a Grècia, Bèlgica, l'Uruguai, el Vietnam i les illes Maurici en té un. Aquest 2021 Kave Home té previst fer el salt fins a Austràlia.