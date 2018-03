Kompyte porta la seu als Estats Units a la recerca d’inversors

Quan el 2014 els tres fundadors de Kompyte van fundar la start-up, no s’esperaven que la companyia tindria actualment la seu a San Francisco i que la seva oficina de Barcelona, on passen la major part del temps els seus 25 treballadors, seria una simple sucursal. Pere Codina, Albert Colmenero i Sergio Ramírez han hagut de traslladar el domicili social de l’empresa als Estats Units per tenir més garanties de dur a bon port una nova ronda de finançament que permeti accelerar el seu creixement els pròxims anys. “Volem aixecar entre quatre i cinc milions d’euros i això allà es pot fer més de pressa, perquè hi ha molts més fons”, explica Codina, conseller delegat de la companyia, que és aquests dies a Barcelona.

Kompyte va néixer amb la intenció de desenvolupar un software perquè les empreses de comerç electrònic europees de mida petita i mitjana poguessin analitzar la seva competència. El programari ha funcionat bé, però els seus clients ni estan especialitzats en comerç electrònic ni són majoritàriament europeus. El model ha funcionat bàsicament entre societats enfocades a serveis a altres empreses i són de matriu nord-americana. “Ens compren vint vegades més que aquí”, afirma Codina, que es nega a donar les xifres de facturació però assegura que les vendes creixen a un ritme d’entre el 10% i el 20% mensual.

Procés ràpid d’inversió

La companyia catalana ha recaptat en diferents rondes al voltant d’un milió d’euros en capital llavor fins ara. Al desembre del 2016 Kompyte va ser seleccionada per l’acceleradora 500startups, una de les més prestigioses del món, i va aconseguir 150.000 euros de finançament, a part de quatre mesos de formació per créixer. Ara busquen tancar una nova ronda de finançament per consolidar el creixement i el model de negoci. Per això han dut a terme un canvi de seu, gestionat per Roca Junyent, per facilitar la confiança dels potencials inversors. Un cop finalitzada, el procés, diu Codina, serà “ràpid”.

Kompyte ha estat assenyalada com una empresa que aportava una nova categoria de producte amb la seva tecnologia. Ara, segons explica Codina, està tenint èxit entre empreses de Silicon Valley i també entre bancs i asseguradores nord-americanes.