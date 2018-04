Competència diu que una opa d'IAG a Norwegian comportaria un risc de monopoli al Prat

L'Autoritat Catalana de la Competència (Acco) ha alertat aquest dimarts que si el grup IAG acabés llançant una opa sobre l'aerolínia escandinava Norwegian, l'operació "podria reduir la competència i tenir efectes negatius sobre el benestar dels ciutadans de Catalunya, atès que les dues companyies són molt rellevants a l’aeroport del Prat". El hòlding va entrar la setmana passada al capital de la 'low cost' i va anunciar que estudia una oferta sobre el 100% de la companyia.

Així doncs, la competència catalana destaca que IAG té una oferta d'un total de 120 destinacions a Barcelona amb les diferents aerolínies que la integren (Vueling, Iberia, British Airways, Level i Aer Lingus), mentre que Norwegian opera actualment des de la terminal 2 amb 23 destinacions.

D'aquesta manera, l'Acco conclou que hi ha 17 vols des de l'aeroport de Barcelona en què es produeixen solapaments entre Norwegian i les aerolínies d'IAG. A més, el grup esdevindria l'únic operador en quatre destinacions (dues de les quals vols transatlàntics) i, segons l'organisme regulador de la competència, "passaria a operar en règim de monopoli".

Concretament, si l'operació s'acabés duent a terme i fos autoritzada, diverses rutes reduirien el nombre de competidors. Per exemple, en quatre destinacions es passaria de dos a un competidor (Dubrovnik, Göteborg, Los Angeles i Oakland) i en set destinacions es passaria de tres a dos competidors (Copenhaguen, Düsseldorf, Edimburg, Gran Canària, Hèlsinki, Reykjavík i Oslo).

Risc d'increments de preu

Per a l'Acco, aquests solapaments podrien suposar "una reducció significativa de la competència en un bon nombre de vols de l’aeroport de Barcelona". A més, el regulador destaca que si no es compensés amb importants guanys d'eficiència, la integració "podria suposar un increment de preu i/o una reducció de la qualitat per als seus usuaris".

No obstant això, cal tenir present que aquesta anàlisi "molt preliminar" no té en compte les potencials variacions en les destinacions, les freqüències, les quotes de mercat ni la vida dels avions. D'altra banda, només té en compte les rutes que s'ofereixen des de Barcelona.