L'Agència Tributària de Catalunya aflora 197 milions de frau fiscal, un 15,7% més

L'Agència Tributària de Catalunya (ATC) va aflorar 196,8 milions d'euros de frau fiscal l'any 2017, xifra que és un 15,7% superior a l'any anterior, segons ha explicat aquest dimarts el secretari d'Hisenda de la Generalitat, Albert Castellanos.

Castellanos i el director de l'ATC, Eduard Vilà, han fet balanç del pla de prevenció i reducció del frau fiscal, iniciat l'any 2015 i que acabarà aquest 2018. L'any 2015 es van aflorar 190,3 milions, el 2016 es va baixar a 170 i el 2017 va tornar a pujar a 196,8 milions, coincidint amb el desplegament funcional i geogràfic de l'ATC, que durant l'any va passar de tres delegacions a 32 oficines i de 400 a quasi 700 empleats.

El secretari d'Hisenda, que ha agraït l'esforç del personal i del seu predecessor en el càrrce, Lluís Salvadó, ha qualificat amb "una nota força bona, per nou dir excel·lent que seria presumptuós" l'exercici de l'ATC.

També ha indicat que els 557 milions aflorats en tres anys "són un aval al desplegament" de l'ATC, considerada una de les estructures d'Estat, i en aquest sentit ha indicat que "anem, o anàvem, pel bon camí en assumir moltes funcions de l’agència estatal". Aquest diners, ha indicat, han sortit de la butxaca dels defraudadors per poder aplicar-los a polítiques públiques i, en aquest sentit, ha dit que és una quantitat que supera el pressupost, per exemple, d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

De fet, el gran repte de l'ATC per al 2018 és assumir tota la via de recaptació executiva, que fins ara estava majoritàriament delega en l'Agència Estatal de l'Administració Tributària. En recaptació executiva, el 2017, s'han obert 187.106 diligències d'un deute tributari de milions d'euros.

Eduard Vilà ha indicat que hi ha "la voluntat abans de finals d'any de fer una subhasta de béns embargats" en via executiva.

Dels 196 milions de frau aflorat per l'ATC, quasi 88 milions s'han aixecat per mesures relacionades amb la gestió tributària (el 44,7%), mentre que 75,5 milions (un 38,5%) s'han descobert en actuacions de la inspecció i 33 milions (17%) gràcies a la via executiva.

Per impostos (l'ATC gestiona els propis i els cedits), l'impost de successions i donacions és la gran bossa de frau (quasi el 35%), seguit de transmissions patrimonials i actes jurídics dociumentats (34%) i l'impost del patrimoni (27%).

Contra els canvis de domicili fictícies

Una de les principals eines per lluitar contra aquest frau, sobretot patrimoni, és detectar els canvis de domicili ficticis per part dels contribuents. Segons les dades de l'ATC, durant el 2017 s'han instruit 16 actes per trasllat de domicili fictici, que han aflorat gairebé 15 milions d'euros.

Uns canvis de domicili que, segons ha explicat Eduard Vilà, no té res a veure amb la fugida d'empreses a partir de l'1-O. Són canvis, a explicat, de contribuents que declaren en altres comunitats (pel millor tracte fiscal) quan els hi tocava fer-ho a Catalunya.

Control d'Airbnb

Entre els eixos de la lluita contra el frau per al 2018 també hi hauran els nous impostos, com el de begudes ensucrades que, segons Castellanos, ha funcionat força bé, malgrat no recaptar el previst perquè va entrar en vigor amb retràs, però que, a més, ha aconseguit fer baixar el consum d'aqueste begudes.

A més, també ha explicat que el 2018 s'intensificarà el control, utilitzant el 'big data' en la lluita contra el frau fiscal, per exemple en l'impost sobre les estades turístiques, especialment en el cas de l'ús de plataformes com Airbnb, aprofitant també les noves exigències que el ministeri d'Hisenda ha posat a aquestes apps per informar de qui lloga i per quin import.

Un altre objectiu és el de constituir el Consell Fiscal de Catalunya, contemplat al Codi Tributari però pendent del reglament que l'ha de desenvolupar i, per tant, de la constitució de nou Govern.

Sobre com ha afectat l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a l'Agència Tributària, Castellanos ha dit que com a la resta de l'administració i ha indicat que han seguit treballant. No obstant, ha recordat que el 15 de desembre el govern espanyol va impedir que l'ATC gestionés els impostos estatals de totes les empreses i ens de l'administració catalana, cosa que, segons ha dit, comportava un estalvi d'uns dos milions d'euros.