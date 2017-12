L'Airef diu que Barcelona incomplirà l'objectiu d'estabilitat però desaconsella que Montoro l'intervingui com Madrid

Barcelona tindrà superàvit aquest any, però incomplirà el seu pla financer, segons les previsions de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef), que també veu un "risc moderat" d'incompliment del 2018, i demana a l'alcaldessa de la capital catalana "que corregeixi la desviació". Aquesta és una de les conclusions de l'informe de l'organisme que ha analitzat els pressupostos de les corporacions locals per al 2018, i l'execució d'enguany. Tot i així, l'organisme desaconsella que el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, sotmeti les finances de la ciutat a un control específic, com ha fet amb l'Ajuntament de Madrid.

7 milions Superàvit previst per a Barcelona el 2017

El consistori barceloní reduirà el superàvit de manera dràstica, des dels 113 milions de l'any passat fins als 7 milions d'enguany, cosa que suposa un empitjorament de les previsions respecte de l'informe de l'estiu, quan ja es preveia una caiguda del superàvit fins als 26 milions d'euros. Barcelona continuarà reduint el deute i seguirà en números negres, però no s'ajustarà al pla d'estabilitat pressupostària pactat amb la Generalitat. D'aquesta manera, Barcelona sí que complirà, amb escreix, l'objectiu conjunt per a les corporacions locals, que dicta Hisenda, i que preveu que els ajuntaments tinguin dèficit zero, amb un superàvit del 0,2%. Però no els objectius acordats amb la Generalitat, en compliment de la regla de despesa i de la resta de normes d'estabilitat.

L'Airef denuncia també que el PEF pactat entre l'Ajuntament i la Generalitat "no s'ajusta a la normativa vigent" perquè permet l'incompliment de la regla de despesa. A més, fonts de l'organisme que supervisa el dèficit han denunciat que el pla ha sigut modificat en successives ocasions, fet que segons ells tampoc s'ajusta a la llei d'estabilitat.

540x306 Previsions de l'Airef Previsions de l'Airef

Per tot plegat, l'Airef recomana a la Generalitat, com a òrgan de tutela dels comptes municipals que "estigui vigilant", segons fonts de l'Airef. Però aclareixen que no veuen necessari "res més", en el sentit d'un control estricte o setmanal de les despeses del consistori, com ha fet Montoro amb Madrid, amb l'excusa que l'Ajuntament incompleix la regla de despesa. L'aplicació del 155 a Catalunya, a més, posa el ministeri d'Hisenda en el lloc de la Generalitat (que té competències en aquest àmbit) en el control dels comptes municipals, per això la vigilància que demana l'Airef sí que recauria en Montoro. "No ens sembla que l'Ajuntament de Barcelona tingui una situació per requerir una tutela setmanal", aclareixen les fonts de l'organisme independent.

L'Airef tampoc s'explica el control a Madrid

Pel que fa a la intervenció de les finances del consistori madrileny, l'Airef tampoc les veu justificades "des del punt de vista de les regles fiscals", tot i que aclareix que no té totes les dades, perquè els Ajuntaments no estan obligats a remetre'ls els seus PEF. Manuela Carmena negocia amb Montoro un PEF, i fonts de l'Airef atribueixen a aquest procés de negociació política la intervenció, però aclareixen que la capital espanyola no és "el principal incomplidor de les regles fiscals", com va dir el ministre d'Hisenda. De fet, Madrid és l'Ajuntament amb un major superàvit, i superarà els 800 milions d'euros aquest any.