L'Ajuntament de Barcelona reclama recuperar la gestió pública d'ATLL

El regidor de Presidència, Aigua i Energia de Barcelona, Eloi Badia, ha defensat aquest dijous retornar a la ciutadania cobraments d'Aigües Ter-Llobregat (ATLL) que considera indeguts, després que el Tribunal Suprem (TS) hagi ratificat la sentència del Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que va anul·lar l'adjudicació de la gestió a un consorci encapçalat per Acciona.

Badia ha declarat als mitjans que, en anul·lar-se l'adjudicació, la concessionària va prestar el servei en condicions de precarista, situació en la qual no s'han de pagar dividends ni cànons concessionals, segons ell: "Fa cinc anys que la ciutadania està pagant uns costos que no tocaven, i s'hauran de rescabalar".

Així, ha demanat que la Generalitat "retorni a la ciutadania una sèrie d'imports que no s'hauria d'haver cobrat", i critica que part d'aquests cobraments es destinessin a àmbits no relacionats amb l'aigua i es convertissin en un actiu financer, per aconseguir un lucre del servei.

El regidor ha sostingut que cada actor té dret a demanar que se li retorni el que es deu, i ha ressaltat que, amb la privatització, la Generalitat va aconseguir un ingrés però també es va generar un sobrecost pels beneficis de la concessionària, creant una "bombolla hídrica", perquè el cost de l'aigua en alta s'ha augmentat en aquests anys sense haver millorat el servei, segons ell.

El regidor ha explicat que, quan qui presta el servei no és el concessionari legítim, no pot obtenir retribucions ni augmentar el seu marge econòmic: "La concessió ha quedat nul·la, i el precarista no té dret a percebre una sèrie d'elements", encara que no ha detallat la xifra que demana retornar a la gent, quelcom que forma part de la comptabilitat de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).

Eloi Badia ha destacat que la Llei d'Acompanyament dels Pressupostos de la Generalitat del 2016 va incloure una disposició addicional que establia recuperar la gestió pública d'ATLL si es confirmava la sentència, per la qual cosa Badia veu un "imperatiu legal" perquè la gestió sigui pública.

També ha defensat que s'ha de recuperar al més aviat possible, i ha afegit: "Estem davant d'una estructura d'Estat. Toca recuperar sobirania, estructures d'Estat i administració pública, i s'ha de fer efectiu al més aviat possible", per la qual cosa demana que ho abordi el primer ple del Parlament.