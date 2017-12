L’Audiència inhabilita per tres anys el propietari de Coperfil

L’Audiència de Barcelona ha decidit inhabilitar per a la gestió d’empreses Vicente Roig, propietari i administrador de Coperfil (després anomenada Core Investments), una promotora de parcs logístics que abans de la crisi va assolir facturacions superiors als 350 milions d’euros. El tribunal confirma una sentència del jutjat mercantil número 3 de Barcelona que el considerava culpable en el concurs de creditors al qual es va veure abocat tot el grup empresarial. Roig ha hagut d’abandonar el seu càrrec en totes les empreses en què participava, com també ho ha hagut de fer Joan Miquel Joaquim Nicolau, que va entrar al consell de Core Investments el 2010.

La sentència és dura i no fa gaire cas dels recursos presentats pels afectats. A part de la xifra conjunta del concurs, el text critica el temps que va passar entre les dificultats econòmiques de les empreses i la presentació de concurs, el fet que el concurs fos forçat (el 2011) per la denúncia de tres empreses creditores i que el concurs voluntari de les altres 28 empreses no fos instat fins al 2012, activat per l’administrador concursal per “la confusió de patrimonis” entre totes les societats. Tanmateix, els magistrats afirmen que “resulta molt poc freqüent, quasi insòlit, que es declari de forma conjunta culpable el concurs de totes les entitats que integren un grup de societats”.

Un passiu de 740 milions

Segons les dades aportades per l’administrador concursal, la constel·lació d’empreses de Core Investments acumulaven un passiu superior als 740 milions d’euros. D’aquests, 250 milions eren préstecs amb entitats financeres i 450,2 milions amb altres empreses. La Seguretat Social i Hisenda també van veure com se’ls escapaven 42,5 milions d’euros en cotitzacions socials i impostos no pagats. L’any 2012 l’administrador concursal ja va embargar 55 milions d’euros de Vicente Roig davant de possibles complicacions en el concurs.

L’única concessió que s’ha fet als acusats és una rebaixa de la pena d’inhabilitació, que inicialment va quedar fixada en 10 anys i ha passat a ser de tres anys. L’Audiència ho decideix perquè la pena superior requeriria “una detallada justificació que la sentència no realitza” i perquè considera que els fets no són tan greus.