L'Estat autoritza Abertis i CDTI a comprar 33,69% d'Hispasat a Eutelsat

El consell de ministres ha autoritzat aquest divendres Abertis i el Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) a comprar el 33,69% d'Hispasat a la francesa Eutelsat, de manera que la concessionària d'autopistes passarà a controlar el 89,68% de la companyia de satèl·lits, per la que ha expressat el seu interès Red Eléctrica.

Al maig del 2017, Abertis, que Atlantia i ACS han acordat adquirir conjuntament en cas que triomfi l'opa llançada per Hochtief (filial alemanya de ACS), va arribar a un acord per comprar a Eutelsat les seves accions en Hispasat per 302 milions d'euros, una transacció que no s'havia tancat en estar pendent del vistiplau del govern espanyol.

Amb motiu d'aquesta venda, el CDTI, entitat pública dependent del ministeri d'Economia centrada a promoure la innovació i el desenvolupament tecnològic en empreses, ha decidit exercir el seu dret d'adquisició preferent sobre el percentatge del capital d'Hispasat que li correspon.

Després de la transacció Abertis, que ja té el 57,05% d'Hispasat, passarà a controlar el 89,68%, mentre que el CDTI elevarà la seva participació de l'1,85 al 2,91% i la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) es mantindrà amb el 7,41%.

Segons ha informat el ministeri d'Energia, Indústria i Agenda Digital, de les 108.730 accions que posseeix Eutelsat a Hispasat, 105.310 seran adquirides per Abertis (32,63%) i 3.420 (1,06%) pel CDTI, el nom del qual fins ara no s'havia estudiat com a possible comprador.

Malgrat acordar la compra del paquet accionarial d'Eutelsat, Abertis havia posat a la venda Hispasat per considerar que no es tracta d'un actiu estratègic dins del seu pla de negoci.

Enmig de la lluita entre Atlantia i ACS per fer-se amb Abertis -sobre la que van llançar sengles opes i que finalment han pactat comprar conjuntament-, Red Eléctrica va expressar públicament el seu interès per Hispasat.

Red Eléctrica no ha presentat encara una oferta vinculant per comprar Abertis la seva participació a Hispasat, però l'operació ja ha rebut el vistiplau de la junta d'accionistes de la concessionària, que al al març, va autoritzar el consell d'administració a vendre la participació del 57,05% a Hispasat a Red Eléctrica per uns 656 milions d'euros i que el gestor elèctric pogués subrogar-se a l'acord de compra del 33,69% del capital en mans d'Eutelsat.



Dins del procés d'opes, tant Atlantia com Hochtief van demanar autorització al ministeri d'Energia, Indústria i Agenda Digital per poder fer-se indirectament amb Hispasat, una companyia que el govern considera estratègica atès que controla les comunicacions per satèl·lit d'Espanya, entre elles les de defensa.

Per això, entre d'altres qüestions, el ministeri, que encara no s'ha pronunciat al respecte, ha exigit al futur comprador de la companyia que el doti d'un pla de negoci que garanteixi el seu futur.