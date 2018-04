L'FMI millora en quatre dècimes la previsió del PIB espanyol fins al 2,8%

El Fons Monetari Internacional (FMI) ha actualitzat aquest dimarts les perspectives econòmiques mundials i ha millorat la seva previsió de creixement per a Espanya durant el 2018 en quatre dècimes fins al 2,8%. D'altra banda, l'augment de l'economia espanyola per al 2019 creix un dècima fins al 2,2%. Aquest increment situa l'Estat per sobre de la resta de grans economies de l'eurozona com ara Alemanya (2,5%), França (2,1%), Itàlia (1,5%) i el Regne Unit (1,6%).

L'organisme que dirigeix Christine Lagarde situa el creixement mitjà de la zona euro per a aquest any i el 2019 en un 2,4% i un 2%, respectivament. A nivell global, l'única regió que supera aquest creixement és els Estats Units, amb un expansió del 2,9% aquest any i del 2,7% el vinent.

Cal tenir en compte, però, que l'FMI no és l'oracle amb més punteria quan es tracta d'encertar pronòstics macroeconòmics. Segons la 'Diana Esade', una eina contrastada per l'escola de negocis barcelonina, l'entitat s'ha equivocat en totes les seves prediccions per al creixement de l'economia espanyola almenys des del 2003. L' últim any que es va acostar més va ser el 2011, quan va preveure un increment del PIB del 0,6%, una dècima per sota del 0,7% real.

315x413 Les últimes previsions de l'FMI per al PIB espanyol i la xifra real, segons la 'Diana Esade'. / ESADE Les últimes previsions de l'FMI per al PIB espanyol i la xifra real, segons la 'Diana Esade'. / ESADE

En el seu anterior informe coincidint amb el fòrum de Davos va rebaixar la previsió del PIB espanyol per al 2018 en una dècima per l'augment de la "incertesa política" i els seus efectes en la confiança i el consum. Aleshores l'organisme va justificar que la crisi catalana havia afectat les previsions de creixement, però que aquest impacte també havia quedat compensat per l'optimisme a l'eurozona.

En la seva recepta per al creixement espanyol, l'FMI recomana a Espanya "reduir la dualitat" del seu mercat laboral i la bretxa entre els treballadors indefinits i els temporals, així com introduir més polítiques per millorar les perspectives laborals dels joves i els aturats de llarga durar. Pel que fa a l'atur, creu que Espanya reduirà la taxa aquest any fins al 15,5%, mentre que el 2019 quedarà en el 14,8%, en tots dos casos una dècima més respecte a l'última previsió.

En aquest sentit, l'ens també recorda a Espanya que el percentatge del deute públic sobre el PIB i l'envelliment de la població són dos dels aspectes que ha de vigilar de prop. Sobre l'economia global, l'FMI situa el creixement en el 3,9%, la mateixa previsió que va fer el gener passat, però recorda que cal fer reformes estructurals per adaptar-se als canvis demogràfics i la dèbil productivitat.