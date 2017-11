L'Ibex-35 ignora la vaga i es desperta pla

L'Íbex-35 ha obert la sessió d'aquest dimecres pràcticament pla. A primera hora del matí, el selectiu espanyol ha arrencat amb una pujada pràcticament imperceptible, del 0,07%. Trenta minuts després de l'obertura, la borsa espanyola ja baixava un 0,14%, fins als 10.216 punts. Això fa témer els analistes que, avui, el selectiu espanyol tampoc aconseguirà tallar la ratxa de cinc dies seguits en vermell.

Les setmanes anteriors, l'aplicació de l'article 155 per part del govern espanyol i la convocatòria d'eleccions al desembre van actuar com un bàlsam. Ara, en canvi, els inversors estan més atents a les dades macroeconòmiques i els resultats empresarials que no pas a la situació política a Catalunya o la convocatòria d'aturada general.

Un dels exemples més clars d'aquesta lupa sobre les dades empresarials va ser la reacció d’aquest dimarts a l’anunci de Siemens Gamesa: la companyia -que va anunciar 135 milions de pèrdues i l’acomiadament de 6.000 treballadors- va ser durament castigada als mercats amb una baixada del 6,8% al tancament de la sessió. En el terreny macroeconòmic, el possible retard del pla fiscal de Donald Trump, als Estats Units, també genera incertesa als mercats.

Així doncs, la incertesa dels últims dies es manté, però la tensió política a Catalunya sembla haver quedat, avui, en un segon pla. La percepció de perill dels inversors a Espanya, que es calcula amb la prima de risc, també es manté per sota dels 110 punts aquest matí de vaga general.