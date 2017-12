Un informe de l'Iese assegura que l'impacte de la política catalana en el creixement econòmic serà mínim

Les previsions de creixement de l'economia espanyola per a l'any 2018 són del 3,2% "i l'impacte de la crisi catalana serà mínim", segons el professor de l'Iese Miguel Ángel Ariño, que ha elaborat un informe sobre l'evolució del teixit empresarial a l'Estat durant la crisi.

L'informe analitza l'evolució de les empreses espanyoles durant el període 2006-2014 i fa també algunes prediccions de futur. Aixi, segons ha dit el professor Ariño, la possibilitat de patir una crisi econòmica important els pròxims 6 mesos "és petita". Però alerta sobre el futur: "El risc en els pròxims 10 anys és molt gran i les crisis seran molt més profundes". Segons aquest acadèmic, "la globalització i les noves tecnologies converteixen el món en un polvorí".

De l'anàlisi de la crisi dels últims anys, l'informe destaca el guany de productivitat de les empreses, però l'atribueix bàsicament a la destrucció d'ocupació. Segons l'informe, la productivitat mitjana per ocupat a Espanya va augmentar un 14% entre el 2006 i el 2014, però no perquè les empreses augmentessin les vendes sinó perquè la destrucció d'ocupació, que va ser del 21%, va superar la disminució de la facturació de les empreses, que va caure un 10%.

Per sectors, l'agricultura va guanyar un 30% de productivitat i la indústria un 35%, mentre que els serveis només en van guanyar un 7%. El sector que més es va veure afectat per la crisi va ser el de la construcció, que, a diferència dels altres, no va guanyar productivitat sinó que en va perdre un 5%. En aquest cas, es van perdre un 42% de les empreses i un 64% dels llocs de treball (900.000), i la facturació mitjana va caure un 40%.

Creix la productivitat a Catalunya

Durant la crisi, la productivitat per empleat va augmentar a totes les comunitats, per la destrucció d'ocupació, però a Catalunya va ser on més va millorar, un 14%, seguida de Madrid, amb un 12%.

Però entre les dues comunitats hi ha diferències, ja que durant la crisi a Madrid la disminució del nombre d'empreses va ser molt baixa (només un 1%) i la destrucció d'ocupació va ser inferior a la mitjana, del 10%. En canvi, a Catalunya la destrucció d'empreses va superar la mitjana nacional -va arribar al 18%- i la destrucció d'ocupació va ser destacada, del 24%.

L'informe l'ha fet el professor Ariño amb les dades del sistema d'anàlisi de balanços ibèrics (SABI) que elabora la consultora Informa D&B.