LaComunity cancel·la l’emissió de la seva criptomoneda

Espanya encara no és un terreny abonat per al llançament de criptomonedes. LaComunity ha cancel·lat els seus plans per completar una de les primeres ICO (oferta inicial de moneda virtual, per les sigles en anglès) que es feien a l’Estat. Segons ha confirmat a l’ARA la plataforma de lloguer vacacional finalment no recorrerà a aquesta via de finançament ni emetrà el seu propi token com va anunciar el passat mes de juny. La start-up preveia captar fins a 25 milions d’euros en dues fases a través de l’emissió d’una divisa digital anomenada the rentals tokens (TRT). Ara el conseller delegat de LaComunity, Francesc Sanz, explica que l’operació s’ha acabat cancel·lant perquè “no es donaven les circumstàncies necessàries”.

La idea que hi havia al darrere de the rental tokens era que aquesta divisa es pogués fer servir per pagar els apartaments que es lloguen a través de la seva plataforma d’allotjaments turístics. Així doncs, una xarxa de codi obert havia d’integrar tots els actors -propietaris, hostes i gestors- perquè fessin les transaccions amb tokens. Segons l’empresa catalana, aquest sistema basat en la tecnologia blockchain permetia reduir les comissions en el lloguer fins a un 25%. A més, també havia de servir per evitar fraus i denúncies falses, ja que en una xarxa blockchain totes les transaccions queden registrades i són traçables. No obstant, l’emissió de la criptomoneda no es va arribar a obrir a la venda amb inversors privats. El projecte s’havia encarregat a l’agència de valors Esfera Capital.

Malgrat que l’ICO no tirarà endavant, Sanz assegura que l’empresa continuarà fent servir el blockchain per millorar la plataforma. “S’aplicarà a tota la part d’ e-commerce ”, explica l’emprenedor. Pel que fa al finançament, LaComunity intentarà arribar a aliances estratègiques amb altres grans operadors del negoci turístic per aconseguir una nova injecció.

Marc regulatori

La regulació de l’emissió de criptomonedes a Espanya encara és un tema complicat. La CNMV ha advertit en diverses ocasions sobre el risc d’invertir en criptomonedes, especialment per als petits inversors que desconeixen la volatilitat del mercat. Tot i així, el supervisor ha estès la mà en diverses ocasions a les empreses que volen recórrer a les ICO com a sistema de finançament dels seus projectes malgrat l’absència de regulació sobre aquest àmbit a l’Estat.

Precisament, a principis de mes una altra emissió de criptomoneda d’una empresa catalana també va patir alguns canvis. El conseller delegat de Nostrum, Quirze Salomó, va anunciar que atura l’ICO de la cadena de menjar per emportar i, en canvi, llançarà una plataforma per emetre divises digitals per a altres empreses. CryptoFranchise farà la seva pròpia ICO des d’Estònia amb un objectiu màxim de 35 milions d’euros i es convertirà en el principal inversor de la criptomoneda de Nostrum.