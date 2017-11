Laboratoris Esteve canvia el president del consell i fitxa un conseller delegat

Laboratoris Esteve ha anunciat aquest dijous una profunda remodelació de la seva cúpula, amb el canvi del president del consell d'administració i el fitxatge d'un nou conseller delegat, segons ha informat la companyia en un comunicat.

Així, Joan Esteve deixarà la presidència del consell d'administració, malgrat que es mantindrà com a president de la junta d'accionistes. Joan Esteve va arribar a la presidència el 2012, en plena crisi i en un moment que la pròpia companyia reconeix com a crític per l'empresa, i ha donat la volta als resultats tornant als beneficis i amb projectes tan importants com, per exemple, l'acord mundial per al desenvolupament de diferents projectes d'investigació o la internacionalització, fins arribar a un 70% de les vendes a l'exterior.

El substitut de Joan Esteve com a president del consell serà Albert Esteve, fins ara vicepresident i conseller delegat. Albert Esteve assumirà la presidència el primer de gener del 2018.

Per a substituir-lo com a primer executiu, també el primer de gener s'incorporarà el nou conseller delegat, Staffan Schüberg, qui ha desenvolupat la major part de la seva carrera professional a la farmacèutica Lundbeck. Amb més de 20 anys a la farmacèutica danesa, actualment era el cap comercial del grup.

Aquests canvis els emmarca Esteve en un procés per adoptar les millors pràctiques de govern corporatiu, que ja es van iniciar el 2016 quan va remodelar el consell d'administració amb la sortida d'alguns membres dominicals i la incorporació de quatre independents.