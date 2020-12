Laboratoris Ferrer es prepara per a un 2021 de decreixement

La millora que es preveu de l’economia per al 2021 passarà de llarg de Laboratoris Ferrer, una de les grans i històriques farmacèutiques catalanes. L’esperat rebot, que ha d’arribar en paral·lel a les vacunes i a un eventual control de la pandèmia de covid-19, no es viurà a la companyia dels Ferrer. Segons han explicat a l’ARA diferents fonts, la inquietud entre els treballadors és creixent de cara a un exercici que es preveu complicat a l’empresa pel que fa a la facturació, d’una banda, i a la producció, de l’altra.

La farmacèutica va informar els treballadors l’octubre passat que al 2021 es produiria una baixada en les unitats de producte que sortirien de les seves fàbriques. Acompanyant aquest anunci també es va especificar que això no necessàriament implicava reduccions de personal. Als sindicats, tot plegat ha encès l’alarma, especialment per la tendència dels últims anys: “Estem tips d’aquesta dinàmica”, expliquen a l’ARA.

En efecte, l’any 2018, quan Mario Rovirosa va substituir Jordi Ramentol, la companyia va mirar de reorientar-se i va optar per ser un laboratori “especialitzat en el desenvolupament, la comercialització i la distribució de medicaments de prescripció de marca pròpia”, segons va explicar en el seu moment. Però aquest procés va anar acompanyat d’un relleu generacional a Ferrer que va comportar la substitució d’una gran part dels quadres directius i de nivell intermedi a l’empresa.

Al sector es va arribar a parlar d’un ERO encobert per fer referència als moviments que s’hi havien produït. Des d’aleshores les sortides a l’empresa han sigut constants, en un degoteig que ha fet que ara tingui uns 1.850 empleats, mentre que al 2018 s’acostava als 2.500. En els últims mesos els acomiadaments s’han continuat produint, però sempre acompanyats de substitucions. També el 2018 es va plantejar que Ferrer es desprengués de parts del negoci considerades no centrals, com els genèrics (venuda el 2019) i la química (encara al mercat).

Consultades per l’ARA, fonts de la companyia han admès que l’any vinent “la producció probablement es veurà lleugerament reduïda”. Un portaveu va explicar: “Cal tenir en compte que el nivell d’incertesa és molt elevat en aquests moments i es fa difícil saber si haurem de fer front a augments inesperats de la demanda, com ha passat el 2020”. En tot cas, l’empresa assegura que “no es preveuen canvis significatius en termes de volum de la plantilla”.

Vendes a la baixa

Una situació semblant es donarà als comptes de Ferrer, que preveu un escenari de caiguda de la facturació per a l’any en curs. “El 2020 hem hagut de fer front a reduccions de preus en alguns països i a la competència dels medicaments genèrics”, explica l’empresa catalana. “Aquest impacte, juntament amb el fet de no gaudir dels negocis que vam vendre l’any 2019, suposarà una reducció significativa dels ingressos”. Però hi ha una part positiva: aquesta caiguda ja estava prevista i el càlcul és mantenir “un bon nivell de beneficis el 2020”. Cal recordar que el 2019 Ferrer va facturar un 5% més, fins als 670 milions, i va obtenir uns guanys de deu milions d’euros.

Al sector hi ha coincidència en el fet que el principal problema per a la farmacèutica catalana és de futur. S’enfronta a un escenari de falta de nous productes per llançar al mercat, en un moment especialment delicat al sector i al conjunt de l’economia.