Les comunitats registren la millor xifra de dèficit en una dècada

Les comunitats autònomes van complir de llarg els objectius de dèficit que tenien fixats l'any passat. En el seu conjunt, han aconseguit rebaixar el desviament més de la meitat, passant del -0,82% del PIB al -0,32%, clarament per sota de l'objectiu del 0,6% i situant-lo al mateix nivell de dèficit que tenien el 2007 i és fins i tot millor que el del 2000, quan va ser justament del -0,5%.

De fet, el mateix ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, que ha fet públiques aquest dilluns les dades d'execució pressupostària del 2017, ha assenyalat que una de les novetats és que algunes autonomies registren superàvit. Són concretament les Illes Balears (+0,48%), les Illes Canàries (+0,67%), el País Basc (+1,50%) i Navarra (+1,22%).

Justament en aquestes xifres hi entra en joc l'acord per l'actualització de la quota basca que va suposar un reconeixement de deute de 1.500 milions d'euros. Segons el mateix Montoro, aquest acord ha proporcionat dues dècimes menys de dèficit al conjunt de les adminsitracions autonòmiques i l'ha restat a l'adminsitració central.

En el cas de Catalunya, va registrar un dèficit del 0,56% del PIB (venia d'un 0,92% de dèficit el 2016). El ministre Montoro ho ha desviculat de qualsevol política de contenció provocada per l'aplicació del 155 i ha reiterat que Catalunya ha rebaixat el dèficit com la majoria de les comunitats però a un ritme superior que moltes d'elles.

L'administració central la més incomplidora

Per això, en part, el ministre d'Hisenda explica aquest major desviament dels objectius de dèfict per part de l'administració central. De fet, pel que fa l'administració central, va tancar el 2017 amb un dèficit proper a l'1,9% del PIB, molt per sobre de l'1,1% (és l'adminsitració més incomplidora). Montoro no dóna cap explicació clara de com s'explica aquest desviament, però sí que recalca que seria dues dècimes inferior si no fos per aquesta transferència a les autonomies per la quota basca. "S'ha de mirar la tendència i l'adminsitració central és la que més ha reduït el seu dèficit des del 2016", ha insistit el ministre, recordant que el 2016 el desviament va ser del 2,73%.

Ja era previsible que l'administració central no compliria els objectius, ja que el novembre el seu dèficit era de l'1,5% i l'objectiu estava en l'1,1%. Pel que fa al de la Seguretat Social, passa una cosa similar, la ministra d’Ocupació i Seguretat Social va avançar que havia tancat l’any en un 1,7% del PIB i amb un augment de 300 milions d’euros respecte l’any anterior, per tant incomplint l'objectiu de 1,5%. Cal recordar, però, que la Seguretat Social, en funció de si es tenen en compte mecanismes com el SEPE compta amb dues xifres diferents. En aquest cas, el ministre d'Hisenda ha presentat avui el dèficit dels fons de la Seguretat Social, que va quedar en un -1,48% del PIB.



Rajoy ja va avançar la setmana passada que el conjunt d'administracions públiques havien tancat el 2017 amb un dèficit del 3,07% del PIB, complint per tant l'objectiu fixat amb Brussel·les del 3,1%. El president del govern espanyol ho va avançar a través del seu compte de twitter, felicitant-se perquè "Espanya compleix".



Així doncs, aquest 3,07% se salva gràcies a la reducció de les comunitats però també, com és habitual, gràcies als ajuntaments, l’objectiu era del 0% encara que ja fa anys que registren superàvit compensant així l’excés de dèficit de l’administració central i la Segueretat Social. Van tancar el 2017 amb un superàvit del 0,59% del PIB.