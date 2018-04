Espanya ha perdut una dècima de creixement econòmic arran de l'1-O, segons l'Airef

260x366 636595550551715956 / FERNANDO ALVARADO / EFE 636595550551715956 / FERNANDO ALVARADO / EFE

L'impacte de la situació política després de l'1-O ha sigut menys del que s'esperava, tal com va reconèixer ahir el Banc d'Espanya i avui l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef). Però, segons aquest últim organisme fiscalitzador dels comptes públics de l'Estat, l'impacte sobre el creixement de l'economia catalana ha sigut suficient per restar una dècima de creixement al conjunt de l'economia espanyola.

Així, el president de l'Airef, José Luis Escrivá, ha defensat aquest dimarts al Congrés els seus primers pronòstics, que advertien d'una possible pèrdua de la meitat del creixement econòmic arran de la crisi política després de l'1-O. "Les dades que teníem a l'octubre apuntaven a això i, a més, la situació era molt complexa i la caiguda de l'activitat va ser significativa", ha insistit Escrivá, que ha recordat que l'economia catalana creixia fins aleshores per sobre de l'economia espanyola. Però, segons Escrivá, mig any després l'impacte s'observa en un creixement inferior de l'economia catalana, que ja no avança per sobre del ritme del PIB espanyol i que ha provocat que, en conjunt, l'economia espanyola creixi una dècima menys del que podria fer-ho. "Si Catalunya hagués seguit creixent com creixia l'economia espanyola, hagués crescut una dècima més", ha etzibat.

Nous incompliments de l'administració central i la Seguretat Social

El superàvit dels ajuntaments continuarà compensant

Ni l'administració central ni la Seguretat Social tenen possibilitats d'assolir els objectius de dèficit aquest 2018. Segons l'anàlisi que ha fet l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef), el conjunt de les administracions públiques espanyoles tenen "difícil" complir amb el 2,2% del PIB de dèficit públic principalment perquè ni l'Estat ni la Seguretat Social tenen objectius realistes.

Avui el president d'aquest organisme fiscalitzador dels comptes de l'Estat, José Luis Escrivá, ha qualificat d'"ajustat" el compliment de l'objectiu conjunt del 2,2% del dèficit. Tot i això, en conjunt creu que és més factible que per administracions desagregades. Les estimacions d'aquest organisme situen el dèficit públic espanyol en un 2,3% el 2018.

7.000 M€ Fins el 2023 L'Airef calcula que tornar a vincular les pensions a l'IPC costaria set dècimes del PIB

De fet, Escrivá ha tornat a criticar que aquest objectiu conjunt amagui un superàvit estructural dels ajuntaments del 0,6% que permet compensar els objectius poc realistes per a l'administració central i la Seguretat Social. Segons aquest organisme, l'administració central tindrà un dèficit al voltant de l'1,2% quan el seu objectiu és del 0,8%. Pel que fa a la Seguretat Social, creu que es mantindrà en un dèficit de l'1,5% del PIB, més o menys com aquest últim any i lluny també de l'objectiu de l'1,1%.

Segons Escrivá, cal reflexionar sobre el superàvit estructural dels ajuntaments i sobre el fet que es puguin presentar objectius "inadequats" per a cada administració mentre el còmput global sigui adequat. "Acaba sent paper mullat", ha sentenciat el president de l'Airef.

La factura del rescat de les autopistes

Pot elevar el dèficit dues dècimes

D'altra banda, l'Airef ha recordat que el rescat de la responsabilitat patrimonial de les autopistes (RPA) costarà dues dècimes del PIB, que, per tant, poden elevar el dèficit dues dècimes. L'Airef ja havia fet aquest càlcul l'any passat i, de fet, el mateix executiu espanyol va arribar a xifrar per sobre dels 2.500 milions d'euros el cost del rescat de les radials, una xifra que després ha anat rebaixant, però que encara és inferior del que demanen els fons.

Primer aprovat per a la previsió d'ingressos

Dona el vistiplau als pronòstics de recaptació

Sobre el projecte de pressupostos, l'Airef considera que per primera vegada l'executiu espanyol ha calculat correctament la previsió d'ingressos via impostos. Apunta que l'estimació de les mesures fiscals aprovades (rebaixa de l'IRPF, deduccions de guarderia o per família nombrosa) són "plausibles". L'impacte conjunt d'aquestes mesures segons l'Airef serà de 2.200 milions d'euros, dels quals 900 milions es notaran aquest 2018 perquè la mesura s'aplica a la meitat de l'exercici. L'impacte de la reducció de l'IVA al cinema serà de 500 milions. Així, aquesta institució aprova les previsions de recaptació via IRPF, impost de societats i IVA.