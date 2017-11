Laura Ros: "El dièsel mereix una segona oportunitat"

L’any passat Volkswagen va entregar gairebé sis milions de cotxes. Això va suposar un augment del 16,4%. Només aquest setembre n’han venut gairebé 600.000; un increment d’un 8% comparat amb el mateix mes del 2016. Els resultats al mercat d’aquí evolucionen en la mateixa línia. És la tercera marca en vendes a Espanya, per darrere de Renault i Seat, i el Golf és el cinquè cotxe més venut des de principi d’any. Tot gràcies a la gamma de models i a una bona gestió de la filial local de la companyia, que té al capdavant Laura Ros (Barcelona, 1971), la dona al lloc de responsabilitat més alt de l’automoció a Espanya, i que fa deu anys que és al grup.

Aviat farà tres anys com a directora de Volkswagen a Espanya. Quin balanç en fa?

Han sigut tres anys molt intensos. Hem treballat amb el meu equip i amb la xarxa de concessionaris per ser una marca amb molta presència, per reforçar la imatge de credibilitat i èxit, i seguir sent la referència.

La seva feina ha coincidit amb moments complicats de la companyia, com el Dieselgate. ¿Creu que aquest episodi ja queda molt enrere, encara que l’impacte ha sigut obvi?

Quedarà enrere el dia que hàgim acabat d’actualitzar el software dels cotxes dels nostres clients, com ens vam comprometre a fer, un procés que està avançant amb rapidesa. Pel que fa a la marca, va quedar superat amb la definició de l’estratègia 2025, que ens permet passar de ser fabricants de cotxes a proveïdors de mobilitat.

¿El SUV és només una moda a la qual les marques no poden renunciar?

Els SUV són una combinació perfecta de cotxe segur, funcional i emocional. Són capaços de transmetre una imatge d’esportivitat, d’activitat, de lleure. Per això la gent els compra. Combinar prestacions, habitabilitat i confort és la clau d’un èxit que no podem catalogar com a moda passatgera.

Fa temps que VW s’ha decidit pel cotxe elèctric. Tenen previst treure més de 80 models elèctrics nous en els pròxims set anys. ¿És la gran opció de la marca?

L’electromobilitat és una aposta global i nosaltres volem ser els primers a comercialitzar un milió d’elèctrics el 2025. La tendència, però, passa per la convivència amb els motors convencionals. I ho demostrem no només amb el llançament de models nous. Hem anunciat un concurs mundial per 50.000 milions d’euros per fabricar-nos nosaltres mateixos les bateries i ser els nostres propis proveïdors.

Algunes marques consideren que fabricar elèctrics no és rendible. Què en pensa?

Tot és qüestió d’una economia d’escala. Ara mateix el sector encara és petit. Però si, com li deia, el 2025 som capaços de fer un milió d’elèctrics, aquesta proporció ens permetrà primer amortitzar les inversions en R+D, després millorar les autonomies dels vehicles i finalment abaixar el preu dels cotxes.

Quin recorregut creu que els queda als cotxes amb motors tèrmics?

Estem per la convivència de les dues tecnologies. Creiem que el 2025 al mercat hi haurà un 20% d’elèctrics i un 80% de convencionals. A més, seguirem fent inversions per reduir les emissions i els consums dels gasolina i dièsel per complir amb la normativa europea.

¿El dièsel encara encara mereix una segona oportunitat?

Sí. Els dièsel que venem ja han reduït un 85% el NO x i un 95% les partícules en comparació amb fa deu anys. Emeten menys CO 2 que els gasolina i ens ajuden a complir amb el compromís de reduir les emissions, cosa que dona tot el sentit a la seva continuïtat. Encara són una magnífica alternativa i no hem d’oblidar que els consums del dièsel segueixen sent inferiors als de gasolina, fet que els fa atractius per als que fan molts quilòmetres.

Quin espai queda per als cotxes moguts per gas, per als híbrids, per als motors d’hidrogen...?

A Itàlia, per exemple, aquest combustible està molt estès perquè hi ha molts punts de càrrega. Aquí encara cal incrementar-ne la xarxa. Treballem tenint en compte això, i pensant en la línia de vehicles comercials. També seguirem fent híbrids, sí. No renunciem a cap tecnologia. Volem ser un referent sostenible en la manera d’abordar les transformacions del sector cap al cotxe digital, autònom i connectat.