L'autorització de l'opa d'ACS dificulta un control conjunt d'Abertis per Hochtief i Atlantia

La filial alemanya d'ACS, Hochtief, assegura en el fulletó de la seva oferta pública d'adquisició (opa) sobre Abertis que no té intenció de transmetre totalment o parcialment la participació que adquireixi en la concessionària una vegada liquidada l'oferta i nega tenir cap acord amb altres companyies al respecte. Això dificultaria un control conjunt d'Abertis entre ACS i Atlantia i abonaria un possible trossejament de la companyia d'autopistes que té la seu operativa a Barcelona.

El fulletó, aprovat aquest dilluns per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), està datat el 8 de març, dia en el qual l'alemanya Hochtief i la italiana Atlantia, l'altra companyia que vol aconseguir la concessionària, van reconèixer negociacions per a un possible acord sobre Abertis.

Atlantia va presentar la seva opa sobre Abertis al maig i va aconseguir l'autorització per part de la CNMV a l'octubre, el mateix mes en el qual Hochtief va presentar la seva oferta competidora.

En virtut de la normativa d'opes, una vegada autoritzada l'opa de Hochtief, Atlantia té dret a retirar la seva, mentre que la filial germànica d'ACS no podrà fer-ho, llevat que una tercera companyia presentés una contraoferta.

Un pacte passaria per la compra per ACS

Així, un possible pacte entre Atlantia i Hochtief sobre Abertis hauria de passar per la compra de la concessionària per part del grup presidit per Florentino Pérez.

Atès que Hochtief afirma en el seu fulletó que no té intenció de transmetre la participació que adquireixi en Abertis en cas de triomfar la seva opa, el possible acord entre tots dos postors passaria perquè ACS es quedi amb Abertis i, després de la compra, transmetés a Atlantia els actius que hagin pactat.

Aquesta afirmació contrasta amb la intenció de les dues companyies de crear una societat conjunta des de la qual controlar a parts iguals Abertis, apuntada des de fonts pròximes a les negociacions.

D'altra banda, Hochtief manté la seva intenció que Abertis mantingui el seu domicili social i seu a Espanya, així com la de repartir un dividend equivalent al 90% del benefici que generi la societat que resulti de la seva unió, amb la qual preveu sinergies d'entre 6.000 i 8.000 milions d'euros.

Venda d'Hispasat

Respecte a la venda de la participació que Abertis manté en la companyia de satèl·lits Hispasat (i que KPMG valora en 1.138 milions segons el fullet), Hochtief "revisarà les seves opcions estratègiques", incloent-hi, en el seu cas, una possible desinversió.

Per a això, tindrà en compte el resultat de la junta general d'Abertis que se celebrarà demà i a la qual se sotmetrà l'aprovació de la venda d'Hispasat a Red Eléctrica d'Espanya.

En concret, el consell d'administració d'Abertis sotmetrà a la Junta la venda del 57,05% del capital d'Hispasat a REE per un preu no inferior a 656 milions d'euros. A més, demanarà autorització per subrogar l'acord subscrit amb la companyia francesa Eutelsat per adquirir la seva participació del 33,69% en Hispasat.