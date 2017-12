“L’edat és una barrera; Ja et tindrem en compte, et diuen”

“Jo treballava, tenia una cafeteria, però vaig quedar embarassada del segon fill, que vaig tenir amb 44 anys, i per circumstàncies personals vaig decidir que volia gaudir plenament la maternitat i vaig deixar la feina”, afirma la Maria Coll, que ara ja en té 54. Aquesta decisió vital va provocar que, fa cinc anys, el 2012, quan va decidir reincorporar-se al mercat laboral, la seva vida professional quedés del tot aturada. Busca feina activament, però sense èxit.

El Joan López està en una situació semblant, però per motius ben diferents. “Tota la vida he fet de fuster, però el 2012 el propietari del taller on treballava va decidir jubilar-se i tancar el taller en plena crisi. Jo em vaig trobar de sobte amb 53 anys i a l’atur, no m’havia passat mai -recorda-. Des d’aleshores, en els últims cinc anys només he treballat sis mesos amb contracte”, explica.

La Narcisa Archundia també és a la cinquantena. És de l’Equador i va arribar fa 15 anys a Catalunya. “Volia una vida millor; vaig aconseguir una feina sense contracte i vaig decidir arriscar-me”. Més endavant va regularitzar la seva situació i fa 10 anys que viu i treballa de manera legal. “Amb la crisi em va passar com a tots; era temporal i van passar a trucar-me només per a substitucions, i ara fa dos anys que ni tan sols això. Busco feina, però no trobo res estable”, explica.

Aquests són només tres testimonis d’una de les plagues més greus del mercat laboral actual. Entre el 2010 i el 2014, la crisi va multiplicar per quatre l’atur de llarga durada. Ara, a Catalunya, unes 250.000 persones, més de la meitat dels aturats, fa més de dos anys que busquen feina. La situació afecta, especialment, la franja d’edat que voreja la cinquantena.

“És una barrera”, assegura la Maria. Els altres dos testimonis hi estan d’acord. “En cinc anys només he fet una entrevista. Va anar bé, però mai més em van trucar; suposo que volien algú més jove i actiu físicament. No tenen en compte l’experiència laboral que puc tenir jo”, lamenta el Joan. “Ja et tindrem en compte, et diuen. I res més, silenci. La meva arma era no posar l’edat al currículum, però sí la foto. El meu objectiu era aconseguir l’entrevista i agradar. Després ja els diria l’edat”, explica la Maria.

L’atur de llarga durada compromet els ingressos familiars presents i futurs d’aquest tipus d’aturats, perquè es perpetua més endavant amb la pensió de jubilació. Per sobreviure busquen descomptes, però cap d’ells vol escatimar en la qualitat del menjar: s’han acomiadat dels capricis. La Maria i la Narcisa ja no reben cap prestació; el Joan, la renda mínima. Això fa que tots tres hagin recorregut a l’economia submergida: “Visc sol i a casa només hi entra l’ajuda dels 426 euros”, diu el Joan, que afegeix: “Em durarà fins al 2020, però tot i això pago hipoteca, llum, aigua, gas i menjar, cada mes tinc un dèficit d’uns 350 euros i hi ha vegades que la família i els amics m’han d’ajudar i accepto feines d’antics clients”. “Jo no vull treballar en negre, però no tinc cap altre remei, he de menjar!”, diu resignada la Narcisa.

La ineficiència del SOC

Les vies amb què compten per buscar feina són els portals d’internet, els amics i els familiars. “Al SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya), en cinc anys, només m’han ofert una entrevista”, assegura el Joan. Les opcions? Ara, les que siguin: cambrer, cuiner, ajudant, administrativa, recepcionista, comercial... Tots ells han intentat mantenir-se actius i reinserir-se, tot i que sense gaire esperança. La Narcisa és la més atrevida. El curs d’emprenedoria que ha fet a la Fundació Servei Solidari li ha servit per posar en marxa un restaurant que inaugura aquest gener: “No em puc quedar quieta, tinc família aquí i a l’Equador que depèn de mi”.

“Hi ha gent molt predisposada i d’altres a qui els cal molta motivació -explica Montse Illán, tècnica d’inserció de la Fundació Servei Solidari-. Els cursos ocupacionals funcionen en un 80% dels casos, perquè actualitzen aquests treballadors. En vuit anys la tecnologia i les maneres de fer han canviat molt; cal comptabilitat, anglès, administració, però es pot aprendre”, manté. El més complicat actualment, segons aquesta tècnica, és fer coincidir el que demanen les empreses amb els perfils de candidats que estan a l’atur durant tant de temps, però insisteix: “Jo als empresaris els diria que s’ho pensin; és molt més responsable algú gran que necessita la feina que un jove”.

Repercussió anímica

Recuperar els ànims és un dels aspectes més complicats en l’atur de llarga durada. “Va ser un cop duríssim, mai m’havia passat”, admet el Joan. “Als homes grans els costa més reciclar-se que a les dones, suposo que per una qüestió cultural”, assegura Illán.

La situació és complicada, però cap dels tres testimonis perd l’esperança ni l’esperit crític. “Malgrat tot hem de seguir defensant els nostres drets laborals i les feines dignes, no val tot”, manté el Joan. La Maria hi afegeix la qüestió de gènere: “S’haurien de repensar els permisos i baixes de maternitat i paternitat i gestionar millor la reinserció en el cas de les dones, perquè ser mare és un dret irrenunciable per a les dones”. Ells dos i la Narcisa confien que el 2018 serà l’any en què sortiran de l’atur.

LA VEU DELS AFECTATS

Joan López

3 ANYS A L’ATUR

“Va ser un cop molt dur quedar-me sense feina. No m’havia passat mai, però penso que cal seguir defensant feines dignes”

Maria Coll

5 ANYS A L’ATUR

“S’haurien de repensar els permisos de maternitat i paternitat; sobretot en el cas de les dones, perquè ser mare és un dret irrenunciable per a una dona, encara que siguis una dona treballadora”

Narcisa Archundia

2 ANYS I MIG A L’ATUR

“Tinc família que depèn de mi tant aquí com a l’Equador, jo no em puc permetre quedar-me parada; ara obriré un restaurant”

Montse Illán

TÈCNICA EN INSERCIÓ LABORAL

“Als homes grans els costa més reciclar-se que a les dones, suposo que per una qüestió bàsicament cultural”