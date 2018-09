Totes les peces de Lego es faran amb materials reciclables el 2030

Les peces de Lego ja no estaran fetes de plàstics derivats del petroli l'any 2030. El fabricant de joguines danès ha anunciat que deixarà de fer servir aquest material de manera progressiva i que produirà les seves construccions amb derivats vegetals i productes reciclables. L'empresa vol que el producte continuï sent el mateix, però que el seu impacte en el medi ambient es redueixi.

"Hem de trobar la manera d'aprendre a fer això de nou", va apuntar Henrik Ostergaard Nielsen, un dels supervisors de la fàbrica de Lego a Billund (Dinamarca), al 'New York Times'. La idea és dissenyar blocs que puguin mantenir els colors brillants i la duresa sense necessitat de fer servir derivats del petroli. A més, la companyia també vol desfer-se de la quantitat de plàstic que hi ha al seu 'packaging' i eliminar totes les bosses d'aquest material el 2025.

Així doncs, com explica el rotatiu nord-americà, el 2030 les peces de Lego podrien estar fetes de materials com ara fibres vegetals o ampolles reciclades. De moment aquests nous components estan en fase de proves als diferents laboratoris d'investigació de la companyia, que admet que encara faran falta alguns anys per trobar un substitut del plàstic produït amb derivats del petroli.

Lego no és l'única gran empresa que ha anunciat –com a mínim les seves intencions– de declarar la guerra al plàstic. La cadena de cafeteries nord-americana Starbucks va assegurar a principis de juliol que substituirà les seves canyetes de plàstic per una tapa de material reciclable el 2020. Coca-Cola també va revelar que en els pròxims dotze anys augmentarà en un 50% la mitjana de plàstic reciclat que hi ha a les seves ampolles.

Caiguda del benefici

Precisament, Lego va presentar ahir els seus resultats semestrals. La companyia danesa va guanyar 408 milions d'euros en els primers sis mesos de l'any, una caiguda del 10,2% en comparació amb el mateix període del 2017. Durant el primer semestre, les vendes del fabricant de joguines van registrar una davallada d'un 4,6%, fins als 1.912 milions d'euros.