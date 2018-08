Lékué multiplica gairebé per sis les pèrdues el 2017

Lékué s’endinsa en les pèrdues per tercer any consecutiu i assoleix els pitjors resultats de la seva història. L’any passat, la companyia de motlles per a la cuina va facturar 13 milions d’euros, un 24% menys que l’any anterior, i va multiplicar gairebé per sis les seves pèrdues consolidades: la companyia va registrar una caiguda d’1,3 milions d’euros l’any passat, segons les dades que va dipositar al Registre Mercantil.

Aquesta xifra queda lluny dels 232.000 euros en negatiu amb què va tancar el 2016 i també, fins i tot, deixa enrere el milió d’euros que la companyia de la Llagosta va perdre el 2015, el pitjor any per als comptes de Lékué fins ara.

Fa tres mesos, el conseller delegat de la companyia, Rafael Sebastián, ja va avançar a l’ARA que els resultats de l’any passat serien pitjors que els de l’exercici anterior i que “s’assemblarien més als de fa dos anys [2015] que no pas als de l’any passat [2016]”. La realitat, però, ha superat fins i tot aquestes previsions, ja de per si dolentes.

Segons la memòria de la companyia, la davallada de les pèrdues “es va concentrar fonamentalment en els mercats internacionals”. La companyia també remarca que com a conseqüència d’aquesta caiguda pronunciada han pres un “conjunt de mesures de reestructuració de despesa i gestió del capital circulant” que els ha permès reduir l’endeutament en 318 milions d’euros al tancament de l’any.

Lékué també remarca que, malgrat tot, espera una millora de la rendibilitat de cara al 2018, amb un nivell de vendes similar al del 2017. “Aquesta tendència ja es pot observar en els primers tres mesos de l’any”, assegura la direcció.

La muntanya russa de Lékué

L’empresa catalana, que va revolucionar la manera com cuinem, va viure un auge espectacular en plena crisi (va passar de facturar 8 milions d’euros el 2006 a facturar-ne més de 25 el 2013), que es va tallar en sec el 2014. Un any més tard, l’empresa va iniciar un reajustament traumàtic: va fer un ERO que va eliminar tot l’equip de producció, va deslocalitzar la producció a la Xina i va substituir l’aleshores director general, Xavier Costa. Tot i això, la crisi econòmica, la facilitat per imitar-los i la retallada en innovació han impedit, de moment, que la companyia remunti.