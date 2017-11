L’esquí públic no aixeca el cap

Després d’un estiu que s’ha allargat, el fred ha anat arribant a Catalunya i la temporada d’esquí s’ha donat per iniciada. Les estacions catalanes ja estan preparades per rebre els centenars de milers de persones que visiten cada any les pistes, i ho fan amb el repte de superar els registres de l’any anterior. El president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Enric Ticó, va assegurar al març que la 2016-2017 va ser “la millor temporada dels últims deu anys”. En efecte, es va arribar als 553.601 forfets, cosa que suposa un augment d’un 3% interanual. No obstant això, les estacions gestionades per l’ens públic van acumular unes pèrdues superiors a les de l’exercici anterior. Així consta a la memòria de FGC del 2016, publicada al mes de juliol.

La Generalitat de Catalunya gestiona actualment cinc estacions d’esquí: la Molina, Vall de Núria, Espot i Port Ainé i Vallter 2000 (aquesta última, explotada per Vallter SA, una societat en què participa majoritàriament FGC). A banda, també cal tenir present l’estació d’esquí de Boí Taüll, propietat de la Generalitat però gestionada per l’empresa privada Nozar. Segons la memòria de FGC, les estacions de Vall de Núria, la Molina i Espot i Port Ainé (no hi apareixen Vallter 2000 ni Boí Taüll) van sumar unes pèrdues de 7,6 milions d’euros, uns números vermells que són un 9% més elevats que els de l’exercici anterior.

El principal motiu pel qual es registren aquestes dades són les elevades amortitzacions. Xavier Civit, coordinador de les estacions de muntanya de la Generalitat, recorda que “les amortitzacions no són una pèrdua en diners, simplement són inversions que no es recuperen”. De fet, si no es tinguessin en compte aquestes partides, les estacions de la Molina i Espot i Port Ainé registrarien guanys. Vall de Núria, per contra, seguiria en números vermells.

Les estacions de propietat privada, en canvi, sí que van generar beneficis la temporada passada. Segons Civit, això s’explica pel tipus d’inversions per les quals aposta la Generalitat. “No són expansives, sinó més aviat de reposició d’instal·lacions”, apunta. Aquest any el conjunt de les estacions catalanes han invertit 18 milions, dels quals més de la meitat es concentren a Baqueira i a Masella. Les inversions de cada estació pública “no arriben al milió”, comenta Civit. Malgrat que les estacions públiques catalanes són deficitàries, Civit també valora el paper de les estacions i els beneficis que se’n deriven per a les seves comarques. “El territori és com un vehicle, i les estacions d’esquí funcionen com el motor: els hotels del territori, les agències de lloguer o els restaurants, aquestes empreses sí que tenen beneficis”.

Creix el nombre de forfets

Un altre element clau per avaluar la rendibilitat d’una estació és el nombre de forfets que es compren cada temporada. A les estacions catalanes l’objectiu són els 100.000. “Si arribes a aquesta xifra, podràs obtenir beneficis i autofinançar-te les inversions”, considera Civit. Segons les dades exposades en la memòria de FGC de l’any 2016, les estacions de la Molina i Espot i Port Ainé van superar aquesta marca (més de 200.000 en la primera i al voltant de 170.000 a la segona), i van millorar així les seves xifres per tercer any consecutiu. Per contra, tant a Vall de Núria com a Vallter 2000, el nombre de forfets no va superar els 50.000 en ambdós casos.

Les circumstàncies actuals apunten que el nombre de visitants millorarà aquesta nova temporada. El president de FGC, Enric Ticó, va assegurar la setmana passada que, a aquestes altures, s’han reservat un 16% més de forfets que l’any passat a les estacions gestionades per la Generalitat. Des de l’administració, a més, ja s’estan plantejant noves actuacions de cara a seguir captant visitants.

Estratègies per seguir creixent

La primera mesura arriba aquesta mateixa temporada, i consisteix en una rebaixa del preu del forfet d’algunes estacions. A tall d’exemple, l’abonament de temporada a la Molina ha passat de costar 620 a 570 euros, mentre que el forfet del dia baixa dels 41 als 38 euros.

En la mateixa presentació de la nova temporada d’esquí, el subdirector de l’Agència Catalana de Turisme, Patrick Torrent, va assegurar que aquesta campanya s’han invertit 750.000 euros en publicitat, “la quantitat més important de la història”. L’objectiu darrere d’aquesta aposta és clar: promocionar els Pirineus i vincular la marca Barcelona a les activitats de neu. “A Barcelona quasi la meitat dels turistes venen per segona, tercera o quarta vegada, i els hem d’oferir nous productes”, explica Civit.

A més, la Generalitat està dissenyant cinc plans de viabilitat -un per a cada estació- per conèixer les necessitats dels espais que gestiona FGC. Està previst que aquest mateix mes de novembre les estacions disposin dels informes. De moment, les dades auguren una bona assistència a les pistes, però l’èxit del sector també podria desfer-se a causa d’un element vital: el clima.