Levi Strauss vol substituir els treballadors per làsers el 2020

La companyia nord-americana de texans Levi Strauss & Co ha començat a augmentar la utilització de robots làser per automatitzar l’aparença desgastada del seu producte estrella, els pantalons texans. La firma de moda assegura que aquesta nova tècnica ajudarà la companyia a reduir l’ús de químics i ser més respectuosa amb el medi ambient. A més, aquest mètode farà que la manera com es decoloren i s’esquincen els pantalons durant el procés d’acabat sigui més eficient i més ràpida d’adaptar al gust dels consumidors.

Amb la substitució dels treballadors per làsers, la companyia podrà enllestir un parell de texans cada minut i mig, mentre que ara en fa dos o tres parells cada hora, segons va explicar la mateixa Levi Strauss als mitjans de comunicació nord-americans. El canvi en el procés de producció està previst que culmini totalment d’aquí dos anys, el 2020.

“Aquest és el futur de la fabricació de jeans ”, va dir Chip Bergh, president i conseller delegat de Levi Strauss. Una portaveu de la companyia, però, va matisar que el canvi no suposarà l’acomiadament de cap treballador, si més no “a curt termini”. Segons el fabricant, els empleats que fins ara es dedicaven a la part final del procés de producció es poden recolocar en altres àrees de la companyia on facin un treball “menys intensiu” i no tan tòxic.

“Tenint en compte el creixement del nostre negoci amb els proveïdors, hem vist com els nostres socis fabricants han pogut, en general, reorgantizar els treballadors afectats”, va dir aquesta portaveu. De fet, Levi Strauss treballa bàsicament amb mà d’obra de països fora dels Estats Units. A mitjans de la dècada del 2000 la firma va tancar les seves últimes fàbriques nord-americanes per traslladar la producció a altres països del tercer món de l’Àsia i Sud-amèrica, per abaratir la mà d’obra. Aquesta deslocalització va suposar, aleshores, la pèrdua de milers de llocs de treball als Estats Units.

La pressió de la competència

La necessitat de Levi d’anar més ràpid a l’hora d’acabar el seu producte té relació directa amb els moviments de la competència. En especial, respon a l’exigència del concepte fast fashion (és a dir, moda ràpida) que han popularitzat les marques de baix cost com Zara i H&M. Aquest model de negoci es basa en col·leccions de roba que varien constantment: d’aquesta manera les firmes de moda fan arribar productes nous a les botigues pràcticament cada 15 dies. L’objectiu final és augmentar les vendes fomentant l’entrada constant dels consumidors a les botigues.

Per això, l’aplicació de tecnologia làser és, segons van explicar els directius, una oportunitat per accelerar i dotar d’“agilitat” la cadena de producció per poder satisfer les demandes canviants dels consumidors. Per al vicepresident d’innovació de Levi Strauss, Bart Sights, l’objectiu és millorar la competitivitat aconseguint que tres pantalons bàsics es puguin personalitzar ràpidament en un miler d’acabats diferents.

Actualment, la companyia fabrica 150 milions de pantalons texans cada any. Amb els bancs làsers, preveuen que el procés, que podia trigar mig any a completar-se des de l’inici del disseny, es reduirà a setmanes. D’aquesta manera esperen millorar els resultats: l’any passat la companyia va augmentar un 8% les vendes però va veure com el seu benefici es reduia.