L'iPhone X queda fora dels 10 mòbils més venuts a Espanya

Apple sempre ha mantingut una quota de mercat discreta a Espanya en el mercat dels 'smart-phones', en comparació amb les fortes vendes que acumula a països com ara els Estats Units. Tot i així, segurament la companyia de la poma no esperava la freda acollida que ha tingut a l'Estat el seu últim model (i amb el que commemorava el desè aniversari del seu primer mòbil: l'iPhone X.

L'esperat telèfon -que integra novetats com ara una pantalla més gran o el reconeixement facial- ha punxat en vendes entre els consumidors espanyols i ni tan sols entra al rànquing dels 10 telèfons més venuts, segons dades de la consultora Kantar. A Espanya, l'empresa californiana tan sols tenia el 12,7% del mercat el novembre passat, una mica menys del 13% que suposava l'any passat.

En canvi, al Regne Unit (on va aconseguir la quota més alta dels últims tres anys) i al Japó, el model d'Apple va ser el més popular del mes de novembre, mentre que als Estats Units l'iPhone 8, l'iPhone 8 Plus i l'iPhone X van acabar el 'top 3' dels més venuts.

Xiaomi aterra amb força

Segons les dades de Kantar, la guerra de preus del mercat dels 'smart-phones' està complicant la situació per a Apple a Espanya. El mes de novembre es va tancar amb una de les arribades més esperades per als consumidors espanyols: la del fabricant xinès Xiaomi i els seus terminals amb prestacions acceptables i preus molt baixos. De fet, la marca ja s'ha situat com la tercera més venuda amb el 14% del mercat i el Xiaomi RedMi 4X va ser el dispositiu més venut del novembre.

L'empresa xinesa es va situar per darrere de Huawei i Samsung, que es manté com a líder a Espanya. L'iPhone X -amb un preu de sortida que ronda els 1.000 euros- és el terminal més car que hi ha actualment al mercat, una estratègia que no ha servit a Apple en un país com Espanya, on el factor preu té una forta incidència.