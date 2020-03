Linde nega tota responsabilitat en la caiguda del Popular

L’exgovernador del Banc d’Espanya Luis María Linde va negar ahir que tingués cap responsabilitat en la resolució del Banc Popular del juny del 2017. Linde va manifestar davant el jutge de l’Audiència Nacional que el problema de l’entitat no van ser les seves provisions, sinó la falta de liquiditat.

Segons va informar Europa Press, tant el jutge com el fiscal van portar a terme un interrogatori molt incisiu orientat a entendre com va ser possible que el Banc d’Espanya no advertís que el Popular es trobava en una situació crítica que el va portar a la desaparició.

Linde era governador tant durant l’ampliació de capital del 2016 com durant la suposada manipulació del mercat a través dels mitjans de comunicació que va portar a la caiguda del preu de l’acció que acabaria provocant una fuga de dipòsits i el tancament definitiu.

Sentència absolutòria

També ahir la sala contenciosa de l’Audiència Nacional va donar la raó al Banc d’Espanya davant un accionista que havia demanat la responsabilitat patrimonial de l’organisme pels perjudicis que va patir amb la caiguda del banc. La sentència indica que la responsabilitat era del Banc Central Europeu.