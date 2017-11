Linde xifra el cost de la crisi catalana en fins a 27.000 M€

El Banc d’Espanya ja té una factura aproximada de la crisi política a Catalunya. Segons l’últim informe sobre estabilitat financera publicat ahir per l’entitat, la situació que es viu actualment pot tenir un cost d’entre 3.300 i 27.000 milions d’euros fins al 2019, en funció dels diferents escenaris plantejats. Així doncs, l’organisme que presideix Luis María Linde preveu un impacte en el PIB d’Espanya d’entre 3 dècimes i 2,5 punts entre finals d’aquest any i el 2019 si persisteix la crisi política a Catalunya, de manera que es podria arribar a reduir en un 60% el creixement previst per als dos pròxims exercicis en el pitjor dels escenaris.

En aquest sentit, l’informe planteja dos escenaris possibles. El primer seria de “tensió transitòria i acotada de la incertesa” i implica que el nivell de risc augmenti de manera temporal durant el quart trimestre del 2017 fins a retornar a l’escenari de normalitat el primer trimestre de l’any vinent. Això suposaria la pèrdua acumulada en el PIB fins a finals del 2019 d’unes tres dècimes, com a reflex, fonamentalment, d’un creixement més baix en el que resta d’aquest any i principis del 2018. En el segon escenari de tensió, més sever i perllongat, el Banc d’Espanya projecta unes conseqüències més pròximes als moments d’alta incertesa dels últims anys, com ara la crisi financera o el rescat bancari del 2012.

En aquest escenari, el PIB es reduiria en termes acumulats una mica més de 2,5 punts percentuals entre finals del 2017 i el 2019. Aquest escenari comportaria una reducció de prop del 60% del creixement per al conjunt de l’economia espanyola i una recessió de l’economia catalana. D’aquesta manera, l’economia espanyola podria arribar a perdre entre una mica més de 3.300 milions d’euros i un màxim de fins a 27.000 milions d’euros com a conseqüència de la crisi política a Catalunya.

Més creixement

Aquests escenaris contrasten amb els càlculs que va publicar ahir l’autoritat fiscal, l’Airef, sobre el creixement del PIB català en el tercer trimestre de l’any. El País Valencià i Catalunya van ser dues de les comunitats amb un impuls econòmic més gran entre el juny i el setembre i també des de principis d’any. Així doncs, l’economia valenciana haurà tingut un creixement durant el tercer trimestre d’aquest any de l’1%, un percentatge que també té l’Aragó; el de Catalunya és d’un 0,9%, com la Rioja i Cantàbria.

En canvi, el creixement del conjunt espanyol és una dècima inferior, d’un 0,8%, la mateixa taxa que a Madrid. En termes interanuals, l’Airef situa el PIB valencià del tercer trimestre en el 3,8%, mentre que Catalunya se situa en el segon lloc, amb el 3,6%, per sobre de les Canàries (3,5%), Navarra i la Rioja (3,4%), l’Aragó i Madrid (3,3%). Segons l’Airef, el PIB espanyol se situa en el 3,1%; per tant, cinc dècimes per sota del de Catalunya.