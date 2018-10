Lisboa vol prendre el Mobile World Congress a Barcelona a partir del 2023

La ciutat de Lisboa vol acollir el Mobile World Congress a partir del 2023, quan finalitza el compromís actual que el congrés mundial més important de telefonia mòbil manté amb Barcelona, segons ha revelat aquest dissabte el setmanari lusità 'Expresso'.

Aquest mitjà assegura que tant el govern portuguès com l'Ajuntament de Lisboa estan en contacte amb el conseller delegat de la GSMA, John Hoffman, que promou cada any el congrés de mòbils, perquè la capital lusitana sigui la pròxima seu del Mobile.

La capital portuguesa, que en l'actualitat acull un dels principals esdeveniments tecnològics del món, el Web Summit, duplicarà la capacitat del recinte de la Fira Internacional de Lisboa, la qual cosa li permetria aspirar a cites de tanta envergadura com el Mobile, que aquest any va superar els 100.000 visitants.

El Mobile se celebra a Barcelona des del 2006 i està previst que es quedi a la capital catalana fins al 2023, encara que els promotors van demanar que es garantís un entorn "estable i segur" per als seus participants.

Per això, Lisboa vol fer un pas endavant i posicionar-se com una alternativa a Barcelona a partir del 2023, avalada per la seva experiència amb el Web Summit, que acull des del 2016. La setmana passada, l'organització del Web Summit va anunciar que es quedarà a la capital portuguesa fins al 2028, després de signar un acord pel qual Lisboa invertirà 11 milions d'euros anuals en la cita.

Segons estimacions oficials, l'última edició del Web Summit va reunir unes 60.000 persones i va suposar per a Lisboa ingressos per uns 300 milions d'euros durant una setmana, només en serveis relacionats amb hostaleria, restauració i transports.