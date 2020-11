Lleida.net debuta a la borsa de Nova York

Lleida.net ja cotitza en tres països. La companyia de serveis digitals catalana s'ha estrenat aquest dilluns en un dels selectius de la borsa de Nova York, el segment OTCQX Best Market. El cop de campana per celebrar l'arribada a Wall Street s'ha hagut de fer via telemàtica i hi han participat alguns dels membres del consell d'administració, l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, i els principals directius del grup OTC, on cotitzen 11.000 valors.

"Sortir a cotitzar a Nova York ens donarà visibilitat internacional i farà que els inversors dels Estats Units coneguin una companyia sòlida, amb capacitat de creixement i que treballa en una indústria que serà clau en l'economia de baix contacte en la quals ens endinsem", ha explicat Sisco Sapena, el conseller delegat de Lleida.net en la presentació.

Un dels principals productes de Lleida.net són els correus electrònics i SMS certificats, és a dir, que notifiquen que s'han enviat o rebut i que es poden fer servir com a prova davant un tribunal. Aquest servei l'ofereix, per exemple, a administracions públiques de tot el món, però també a empreses privades. A més, la companyia ha entrat en el sector de la signatura digital a través dels contractes electrònics.

Valoració de 150 M€ als mercats

A finals del 2018 Lleida.net va començar a cotitzar a l'Euronext Growth de París, on encara es negocien els seus títols. Paral·lelament, les seves accions es compren i venen al BME Growth de Madrid. La companyia, que va traslladar la seu fora de Catalunya després del referèndum de l'1-O, assegura que el seu valor a borsa supera els 150 milions d'euros. "Cotitzar a l'OTCQX és un pas clau en el nostre camí per convertir Lleida.net en una empresa verdaderament global. Vam prometre sortir a cotitzar abans de les eleccions nord-americanes i hem complert la paraula", ha insistit Sapena.

L'any passat Lleida.net va presentar els seus millors resultats des que va entrar al Mercat Alternatiu Borsari (MAB) el 2015. El grup va tancar aquest exercici amb un ebitda (el resultat abans d'impostos, interessos i amortitzacions) de 2,2 milions d'euros, un augment del 32% respecte a l'any anterior. En aquest sentit, també va aconseguir reduir el deute financer un 42%, mentre que els seus ingressos van créixer un 11% fins als 13,6 milions d'euros.