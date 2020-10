Llum verda a rescatar Air Europa amb 475 M€

El primer rescat de la crisi del covid-19 ha sigut per a una aerolínia. La Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) -l’entitat encarregada de gestionar el fons de rescat d’empreses estratègiques- ha donat llum verda a garantir la supervivència d’Air Europa amb 475 milions d’euros, segons va avançar aquest dimecres El Confidencial. El consell del fons va abordar dimarts la sol·licitud de l’aerolínia i va traslladar a l’empresa les condicions per concedir-li l’ajuda. Si Air Europa les accepta, la SEPI tirarà endavant la resolució, que aleshores s’elevarà al consell de ministres per aprovar-la.

L’organisme ja havia contractat la consultora PwC per avaluar el pla que havia presentat la companyia aèria per accedir als fons de rescat de 10.000 milions d’euros del govern espanyol. La concessió de l’ajuda dependrà de si Air Europa era solvent abans de la pandèmia i la companyia haurà de presentar un pla de viabilitat que garanteixi que podrà tornar els subsidis. L’aerolínia és propietat de la família Hidalgo i està pendent que la compri el hòlding IAG, segons van pactar a finals de l’any passat, per 1.000 milions d’euros.

De moment, es tracta de la primera empresa turística que ha demanat formalment una injecció econòmica a l’executiu espanyol per pal·liar la caiguda d’ingressos provocada per la pandèmia. Air Europa va quedar força exposada a les restriccions al transport aeri, ja que ofereix diverses rutes internacionals a l’Amèrica Llatina.

A l’espera de l’acord amb IAG

De fet, aquest context també obligarà a reformular l’acord a què s’havia arribat amb IAG i negociar unes condicions diferents de cara a completar finalment l’adquisició. L’operació havia quedat aturada per la crisi del sector aeri, però la concessió de les ajudes per part de l’Estat podria desbloquejar les converses. El fons de rescat aprovat pel consell de ministres el juliol passat té com a objectiu garantir la solvència de diferents companyies a través de la compra d’accions o altres instruments convertibles. No obstant, han de ser les mateixes empreses les que ho sol·licitin i sempre com a última acció per evitar la fallida.

En un principi Air Europa havia demanat 400 milions d’euros, però finalment les males previsions per a la recuperació del trànsit aeri van afegir-hi 75 milions addicionals.

El fons està adscrit al ministeri d’Hisenda i s’ajusta dins la normativa de les ajudes d’estat de la Comissió Europea, molt atenta als subsidis públics.